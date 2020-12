Jador pleacă din România! Motivul pentru care artistul a decis să părăsească țara: "S-a întâmplat ceva..."

Cântărețul Jador a șocat pe toată lumea, după ce a dat o veste total neașteptată. Se pare că interpretul de muzică de petrecere pleacă din România pentru o perioadă de cinci sau șase luni de zile. Cu ochii în lacrimi, fostul concurent de la Puterea dragostei a făcut anunțul.

Jador pleacă din România

Pe contul lui personal de Instagram, cunoscutul artist a postat mai multe mesaje, în care anunța faptul că este decis să plece din țara noastră pentru o anumită perioadă de timp. Totodată, se pare că Jador este total indecis cui să îi lase mașina.

Jador [Sursa foto: Instagram]

„Sincer, nici nu știu cum să vă zic. Voi lipsi o perioadă de vreo cinci, șase luni din România, deci deduceți ce o să se întâmple. Voi lipsi cinci, șase luni anul viitor. Nu știu cum să vă zic, o să fac un vlog despre asta să vă explic. Nu știu ce să fac cu mașina, trebuie să o dau. S-a întâmplat ceva... O să vă explic ce. Vă pup! Vă iubesc! Sper să nu fiți supărați. Vă iubesc!”, a spus Jador la InstaStory.

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador, declarații sincere despre Georgiana

În urmă cu ceva timp, interpretul de muzică de petrecere făcea declarații uluitoare despre fosta lui iubită, Georgiana. Se pare că Jador încă se gândește la momente petrecute împreună și nu a putut trece peste despărțire.

”Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a spus Jador.