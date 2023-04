Jador, primele detalii despre starea de sănătate, după ce a ajuns de urgență la spital în ziua de Paște! Ce s-a întâmplat cu artistul

In articol:

Din nefericire, ieri, chiar în prima zi de Paște, Jador a ajuns la spital de urgență, iar cel ce i-a fost alături a fost chiar bunul său prieten, Bogdan Mocanu, care l-a însoțit la unitatea spitalicească. Totuși, la momentul acela, nici manelistul, dar nici prietenul lui, nu au vorbit cu exactitate despre motivul pentru care cântărețul a fost nevoit să meargă la spital.

Însă, așa cum era de așteptat, Jador a venit cu o serie de declarații pentru fanii lui, despre starea sa de sănătate, mărturisind că după ce a primit îngrijirile medicilor s-a simțit mult mai bine. Mai mult decât atât, seara, după ce a plecat de la spital, artistul a avut chiar un concert în Bacău, pe care l-a susținut cu zâmbetul pe buze, semn că starea lui de sănătate este una bună.

„Dragilor, sunt bine!(...) Sunt bine, sunt forță, diseară dăm cu scena de pământ, vă aștept pe toți acolo. Am făcut o doză de vitamine, totul e bine, stați liniștiți”, a transmis Jador, pe pagina personală de Instagram.

Jador s-a despărțit de fosta lui parteneră, Hoder

Dacă pe plan profesional totul îi merge foarte bine lui Jador, ei bine, însă, pe plan amoros lucrurile nu sunt tocmai bune pentru manelist, căci acesta a declarat recent că s-a despărțit de fosta lui parteneră, Hoder.

În prezent, manelistul este burlac și spune că suferă puțin pentru experiența pe care a trăit-o de curând cu Hoder, acesta fiind părăsit de tânără, conform declarațiilor oferite de artist.

"Acum sunt singur. Am fost cu Hoder, am fost cu Neagra, acum nu mai sunt cu nimeni. Hoder m-a lăsat. Nu știu dacă sufăr. Sufăr? Sufăr oleacă. Eu nu sunt golan, sunt foarte ok cu fetele. Ba chiar îmi pare rău că m-am comportat atât de drăguț.", a declarat Jador.