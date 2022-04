Jador, probleme de sănătate în noaptea de Înviere. Artistul și-a îngrijorat fanii după ce s-a filmat cu perfuzia la mână

In articol:

Jador traverează momente delicate de Paște. Când toată lumea se pregătește să petreacă alături de familie, artistul s-a afișat în mediul online chiar în noaptea de Înviere cu perfuzia la mână.

Jador și-a îngrijorat toți fanii după ce a publicat pe Instagram o fotografie în care stă întins în pat și are o perfuzie la mână. A primit o mulțime de întrebări legate de starea sa de sănătate din partea fanilor lui și se pare că nici în ziua de Paște Jador nu o duce prea bine.

Jador se confruntă cu probleme de sănătate

Jador are o mulțime de fani pe rețelele de socializare cu care împărtășește și bune, și mai puțin bune. Din nefericire, de data aceasta nu putem vorbi decât despre un moment nefericit în viața lui Jador. Se pare că stresul acumulat din utima vreme l-a dat peste cap pe artist.

Jador și-a obișnuit de fiecare dată fanii să fie autentic în fața lor și, chiar dacă a trecut prin momente grele de-a lungul timpului, nu s-a sfiit să le împărtășească cu toată lumea.

Chiar dacă a primit foarte multe întrebări din partea admiratorilor lui, Jador nu a oferit detalii despre starea sa de sănătate pentru moment.

Din fericire, ulterior, Jador a putut ajunge și la Biserică în noapte de Înviere pentru a lua Lumină, semn că problemele de sănătate nu sunt grave.

Jador, supărat după ce i s-a interzis să cânte la Filarmonica Banatului

După ce i-a fost interzis să cânte la Filarmonica din Timișoara pe baza motivului că organizatorii concertului au considerat nepotrivit acest tip de moment pe care îl poate feri artistul, Jador s-a supărat la culme, acuzându-i de rasism pe cei care l-au dat înapoi.

”Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni… da, sunt ţigan…şi mă bucur că sunt… am făcut o facultate, domnul primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador…Sper ca oamenii din Timişoara care discriminează ţiganii sau un gen muzica… nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal, needucaţia mea, poate am părul prea negru şi îi deranjează, pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, greşeli gramaticale, ritmul vă deranjează?”, a spus Jador.