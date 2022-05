Jador, reacție neașteptată în mediul online! „Educați-vă femeile”. Artistul a transmis un mesaj tranșant

In articol:

Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală autohtonă. Se bucură de un real succes, iar piesele sale ajuns la scurt timp de la lansare pe primele locuri in trending.

De asemenea, se clasează cu succes printre cei mai râvniți burlaci din showbiz-ul românesc, iar doamnele și domnișoarele fac tot posibilul ca să-i intre în grații. Primește numeroase mesaje zilnic de la fane, cărora nu ezită să le răspundă, mai ales că acum este singur. Totuși, după numeroase discuții cu diverse domnișoare, Jador a ajuns la o concluzie.

Jador, mesaj neașteptat pe rețele de socializare. Ce le-a transmis tuturor mamelor de fete

Artistul spune că bărbații sunt educați de mici să aibă grijă cum se comportă cu o doamnă sau o domnișoară, însă, Jador spune că „regula” nu se respectă și invers. Astfel, el le roagă pe toate mamele de fete să le „instruiască” pe acestea să nu se comporte urât cu bărbații. Artistul a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare.

„Am văzut un băiat care vorbea despre educația bărbatului și comportamentul nostru cu femeile. Noi, bărbații, suntem educați de mici de către mame, ne zic să nu le batem, să nu ne batem joc, să nu știu ce. Bă, dar n-am auzit niciodată o mamă care să-i spună fetei sale să nu își bată joc de un băiat sau de un bărbat. Sunteți niște nenorocite. Femeilor, educați-vă femeile", este mesajul dur transmis de Jador în mediul online!

Jador, verdict sincer despre fetele din ”Casa Iubirii”

Jador spune că toate fetele sunt frumoase, dar în viziunea sa, unele au totuși ceva ce pe el nu îl atrage. Machiajul, părul și unghiile fetelor au fost aspectele pe care artistul le-a luat în considerare, criticând modul identic de a se afișa a gemenelor din competiție

Însă, pe lângă aceste aspecte, ochii lui au fost ațintiți și asupra decolteului lăsat la vedere de concurente ori de forma corpului, el menționând că îl atrag femeile cu forme bine conturate.

„Dori este foarte drăguță. Este unguroaică. Eu am fost îndrăgostit de o fată maghiară. Nu îmi plac unghiile ei. Îmi place părul, e așa sănătos. Larisa este sora ei, nu? Au și tatuajul la fel?! Asta e ceva greșit. Fetelor, dacă vedeți asta, este greșit. Nu mai aveți nota aia de personalitate individualaă Și totuși Larisa are un tatuaj pe deget, o cruce. Nu îmi plac unghiile la niciuna din ele. Nu sunt foarte machiate, sunt niste fete drăguțe.

Sincer, nu aș putea să spun despre o fată că e urâtă. Iolanda este drăguță. Îmi plac unghiile ei, părul ei mi se pare cel mai frumos de până acum. Toți băieții se uită la unghii și păr. Are și o tentativă de decolteu. Este foarte drăguță, serios. Iolanda are mult mai multe de spus, crede-mă… Kinda e genul tradițional de moldoveancă. E foarte sensibilă, are părul drăguț, e foarte machiată. Ștefania e un fel de Bianca Comănici. Se vede că e copilă, are ochi frumoși, păr drăguț și se machiază cu bun gust și îmi place și rochița pe care o are. Natalia este nouă. Are sprâncene drăguțe, naturale, păr fain”, i-a spus Jador Biancăi Comănici.