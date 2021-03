Jador revine la Survivor România, după o accidentare serioasă! Când se va întâmpla acest lucru

In articol:

Jador a trecut prin clipe grele la Survivor România 2021, după ce a suferit o accidentare serioasă pe traseu. Faimosul s-a lovit serios la genunchiul stâng pe traseu, când îl înfrunta pe Marius Crăciun de la Războinici.

Citeste si: Înfrângere rușinoasă pentru Faimoși la Survivor România. Războinicii câștigă comunicarea și un premiu fabulos: „ Abia aștept!”

Jador a spus în repetate rânduri că nu se consideră un sportiv desăvârșit, însă compensează pe trasee cu mult efort și curaj, pentru că se aruncă mereu cu capul înainte, indiferent de obstacole. De această dată, determinarea de care a dat dovadă l-a făcut neglijent, iar la finalul unei probe pentru imunitate, după o săritură în apă și o aterizare greșită, Jador s-a lovit grav la piciorul stâng.

„ Mă doare rău! Aoleu, dacă vede, mama plânge. Am zis că gata, l-am rupt, plec acasă. Nici că nu plec. Nici fără picioare nu plec acasă!”, a spus Jador, după ce s-a lovit serios la genunchi.

Jador[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Musty a ajuns în România! Fostul războinic a făcut declarații bombă despre Mellina: ”Este o poveste de dragoste, o iubesc din tot sufletul meu”

Jador este pe cale să revină la Survivor România 2021, după ce a lipsit câteva jocuri. Anunțul a fost făcut în ediția de duminică seara, de către Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii fenomen de la Kanal D.

”Jador ni se va alătura la următorul joc, jocul pentru recompensă”, a fost anunțul făcut de prezentatorul Survivor România 2021, Daniel Pavel.

Părinții lui Jador, în lacrimi după ce au văzut accidentarea Faimosului la televizor

Deși sunt distruși să își vadă fiul în asemenea ipostaze, părinții lui Jador nu cred că Faimosul se va da bătut de la drum și va părăsi competiția, asta în funcție de decizia doctorului.

„ El este un bărbat foarte puternic și rezistent totodată. Eu cred că este o lovitură destul de puternică. În timpul când a intrat pe traseu și am văzut căzătura mi-am dat seama că articulația piciorului nu a îndoit genunchiul, a stat drept și n-am putut să mă uit până la capăt. Mi-a pătruns o săgeată în inimă. Am întors capul, dar am simțit în inimă durerea aceea. Orice părinte cred că ar simți la fel”, a adăugat Romeo Dumitrache, tatăl Faimosului.

Oricât de dor i-ar fi de băiatul ei, mama lui Jador știe că este un bărbat ambițios și își dorește să rămână în competiție. „Eu îl știu pe Jador un luptător. El nu dă înapi, doar dacă nu mai poate. El e foarte ambițios. Înainte de durere, în mintea lui era mama. Îmi lipsește foarte mult. N-a fost niciodată așa de mult plecat de acasă”, a declarat mama lui Jador, în lacrimi.