Jador riscă dosar penal după ce a rupt o bancontă de 100 de lei pe scenă! Manelistul ar putea fi cercetat pentru distrugere! EXCLUSIV

In articol:

Jador a comis o infracțiune fără să vrea, atunci când a rupt o bancocntă de 100 de lei la un spectacol și s-a și lăudat cu asta.

Jador: ”Am rupt 100 de lei pentru că cineva inista cu bani și nu mă lăsa să cânt”

Gestul lui l-ar putea costa închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda, conform noului cod penal.

Jador a dezvăluit recent că a rupt o bancnotă de 100 de lei pe scenă, nemulțumit de faptul că un invitat insista să-i facă o dedicație și nu-l lăsa să cânte.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tiktok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cânt pentru bani… Am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani, nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții.

Jador ar putea avea probleme după ce a rupt 100 de lei

Citeste si: Bogdan Mocanu, supărat foc și pară pe Andra Volos! Motivul pentru care a sunat-o: „S-au adunat prea multe chestii”

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Ce voiam să zic e că nu am ajuns și că n-o sa mă gândesc niciodată în viața mea că am ajuns… eu am refuzat banii respectivi pentru că toata lumea stă cu bani pe tine, toata lumea stă cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai dansează așa cum se făcea odată. Nu știu cum să va zic, eu cânt de când eram mic și toata lumea dansa, nimeni nu stătea cu telefonul pe tine…”, a povestit Jador.

Ce spune legea?

Ceea ce nu știe probabil cântrețul este că ruperea unei bancnote reprezintă o faptă penală în condițiile în care banii nu reprezintă un bun personal ci fac parte din masa monetară a țării.

Astfel, Jador ar putea fi cercetat pentru distrugere , însă doar dacă autoritățile statului se autosesizează în legătură cu declarațiile manelistului.

”Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, se arată la articolul 253 alin 1 CP, în vreme ce art.

Comisarul Christian Ciocan: ”Banii fac parte din masa monetară a unui popor”

6 arată că” (statul român în cazul de față).

Un astfel de episod a avut loc în urmă cu mai mulți ani, pe un post național de televiziune, acolo unde doctorul Cristian Andrei a rupt o bancnotă de 50 de euro, încercând astfel să dovedească faptul că ar trebui să apreciem mai mult valorile umane și nu hârtiile. Prezent în studio, comisarul Christian Ciocan i-a atras atenția că a săvârșit o infracțiune.

Christian Ciocan susține că distugerea banilor reprezintă o infracțiune

Citeste si: Zanni vrea să dea uitării neînțelegerea cu Ana Porgras?! Câștigătorul Survivor România 2021 n-ar zice NU unei împăcări: ”Dacă viața mă aduce lângă Ana...”

"Este o infractiune de distrugere, savarsita in direct. Nu sunt banii dumneavoastra. Fac parte din masa monetara a unui popor", a explicat atunci Christian Ciocan.