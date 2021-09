Jador s-a oprit la un bărbat care se ruga pe stradă! Povestea la care îți vor da lacrimile: „Suntem cu toții oameni...”

In articol:

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România la momentul actual. Piesele sale au milioane de vizualizări și este cunoscut de o țară întreagă. Celebrul cântăreț a mărturisit de multe ori că a avut o copilărie grea, cu multe neajunsuri, înainte să ajungă celebru.

Chiar și după ce a ajuns cunoscut, artistul nu a uitat de persoanele cu o soartă nefericită.

Un bărbat care se afla în genunchi și se ruga pe stradă i-a atras atenția cântărețului. El a aflat că bărbatul are doi copii și, deși muncește, nu își permite să le ofere un trai bun. Cântărețul a fost impresionat de povestea bărbatului, l-a luat în mașină și au plecat împreună să facă cumpărături pentru familia bărbatului.

„Am crescut la o organizație. Sunt din Petroșani, din Hunedoara. Am plecat de mic de acasă. Am cinci frați. Am doi copii, iar nevastă-mea e cu alt bărbat”, a dezvăluit bărbatul.

Bărbatul a izbucnit în lacrimi, după ce a fost ajutat de către Jador [Sursa foto: Captura Video]

Jador a rămas uimit de gestul bărbatului, care se așeza în genunchi în fața oamenilor acre treceau pe stradă și se ruga. Cântărețul l-a întrebat de ce a recurs la agest gest.

a întrebat Jador.i-a răspuns bărbatul.

Citeste si: Corina Chiriac, distrusă! Cum a reacţionat după ce a aflat de Monica Anghel. "Doamne, ce trist...- bzi.ro

Moment emoționant! Bărbatul ajutat de Jador a izbucnit în lacrimi

Jador și bărbatul neajutorat au mers la un supermarket, unde solistul l-a îndemnat să cumpere tot ce își dorește pentru el și familia lui. La un moment dat, copleșit de emoții, bărbatul a izbucnit în lacrimi și i-a mulțumit cântărețului pentru bunătatea pe care a arătat-o.

„Morala e că trebuie să ne uităm în jurul nostru, că nu toată lumea are ce mânca. Opriți-vă la toată lumea. Suntem cu toții oameni, frați și surori. Aveți grijă unul de celălalt”, le-a transmis Jador fanilor săi, în ultimul său clip postat pe Youtube.

Citeste si: Jador, accident grav cu bolidul de lux abia cumpărat! Un cal i-a ieșit în față, iar ce-a urmat apoi este incredibil. Artistul a făcut și-un gest de omenie: ”N-o să-i fac nimic. Știu cum e să trăiești în greu”

Fanii au fost impresionați de gestul artistului. Mai mult decât atât, Jador i-a oferit bărbatului și geaca pe care o avea pe el drept amintire.

„Nu cred ca mai este un artist in tara asta, care se ridica la valoarea ta si sufletul tau. Iti doresc tot binele din lume si tot respectul meu, Jador!”, „Daca 1% din oamenii cu banii ar face asemenea gesturi cum face Jador, cu siguranta am trai intr-o lume mult mai buna”, „Bravo Jador. Ai tot respectul meu. Dumnezeu sa te binecuvanteze”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Jador i-a cumpărat bărbatului tot ce și-a dorit din magazin [Sursa foto: Captura Video]