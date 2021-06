Jador se gândește să devină tată în curând? Artistul i-a pus pe gânduri pe fani cu un videoclip postat pe Instagram

Jador se joacă alături de micuți [Sursa foto: Captură Instagram] 09:52, iun 18, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Jador a fost văzut în multe ipostaze de-a lungul timpului și a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a-și întemeia o familie și a avea copii, însă rareori a fost surprins printre micuți.

Este Jador pregătit să devină tată?

Cu toate că visul lui este de a avea o familie împlinită, se pare că Jador nu este încă pregătit să devină tată. Cântărețul a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că vrea să mai aștepte câțiva ani până când îi va îndeplini mamei lui dorința de a deveni bunică: "Îmi doresc rău copii, doar că nu e momentul. Sunt prea copil ca să am copil. Ce să-l educ eu pe copilul ăla dacă eu sunt copil? Ce să-i spun? Hai să facem muzică?”, a spus manelistul.

Chiar dacă acum nu este momentul pentru așa ceva, ipostaza de tată îl prinde pe Jador, după cum au putut vedea urmăritorii solistului pe Instagram-ul lui.

Într-un videclip postat la Instastory, Jador se joacă cu micuții, aceștia fiind vizibil încântați de prezența lui. La fel putem spune și despre manelist, care este tot numai un zâmbet și care încearcă să le facă pe plac copiilor.

Oare să fie Georgiana viitoarea mamă a copiilor lui? Mai există cale de împăcare între cei doi?

Despre Georgiana, fosta lui iubită, Jador a vorbit întotdeauna frumos, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

Cântărețul a declarat că tânăra a fost prima lui iubire și o consideră chiar iubirea vieții lui, Georgiana fiindu-i alături în multe momente grele din viață.

Artistul a recunoscut că i-a greșit tinerei în repetate rânduri, însă ea i-a rămas fidelă mereu: "Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a povestit Jador în cadrul aceleiași emisiuni.

Videoclipul postat de manelist a atras atenția tuturor fanilor și aceștia au reacționat imediat, distribuindu-l pe toate grupurile de susținători, semn că își doresc să îl vadă pe Jador în ipostaza de tătic cât mai repede.