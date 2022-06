Jador și-a băgat toți fanii în sperieți cu ultimele imagini! Artistul s-a filmat cu perfuzia la mână

In articol:

Jador este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți maneliști din industria muzicală. De asemenea, este și unul dintre cei mai activi pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii săi de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ceea ce

face atât pe plan profesional, dar și pe plan personal.

Jador s-a filmat cu perfuzia la mână, iar fanii săi s-au speriat

Ei bine, artistul a demonstrat de-a lungul timpului că este aproape de urmăritorii săi fideli nu doar atunci când îi este bine, ci și la greu. În urmă cu doar câteva ore, Jador și-a băgat toți fanii în sperieți, după ce a postat imagini cu perfuzia la mână.

În ciuda faptului că acesta este foarte comunicativ, de această dată nu a dezvăluit motivul pentru care a ajuns în această stare, ba chiar nici nu a dat detalii despre starea sa de sănătate din prezent. Astfel că fanii au cu atât mai multe motive de îngrijorare.

Jador și tatăl său

Jador nu-și uită familia! Artistul vrea să reușească în afaceri pentru a le oferi o viață mai bună

Artistul a dezvăluit în urmă cu câteva săptămâni că și-a făcut planuri pentru viitor. Jador vrea să intre în afaceri, mai exact își dorește să-și construiască un hotel și nu uită și de părinții și frații săi, care ar urma să aibă cea mai frumoasă și spațioasă cameră.

Cu toate că va trebui să mai aștepte până când își va vedea visul cu ochii, artistul spune că îl va ajuta pe tatăl său să pună pe picioare o afacere în comuna lor natală.

„Visul meu e să am un hotel foarte șmecher. La ultimul meu etaj să am un Penthouse, să stau cu mama și cu tatăl și cu frații mei acolo. Să am un restaurant jos și să mănânc pe gratis la restaurantul meu mâncare românească. Dar n-am bani de asta acum.

(...)Înainte să ajung aici vorbeam cu tata, vreau să-i fac un depozit de materiale de construcții. Îi fac un depozit de materiale de construcții lui tată. La mine în sat, în satul Răcătau, tatăl meu o să aibă un material de construcții”, a dezvăluit Jador într-o emisiune televizată.