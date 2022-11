Jador și-a făcut mama și fratele să plângă! La așa surpriză nu s-au așteptat niciodată! Artistul i-a mobilat complet casa fratelui său: "Nu a visat nimeni că eu o să ajung așa și că o să-i pot ajuta"

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. S-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D, iar de atunci, piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri. Tânărul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment, fiind unul dintre cei mai faimoși maneliști din industrie.

Jador, surpriză emoționantă pentru fratele lui

Jador se înțelege extraordinar de bine cu familia sa, așa că ar face orice pentru ea. În emisiunea Fiță cu Adiță, artistul i-a făcut o surpriză de zile mari fratelui său: i-a mobilat întreaga casă, când se aștepta mai puțin. Acesta, împreună cu mama lui nu s-au putut abține și pur și simplu au izbucnit în lacrimi. Pe măsură ce trecea din încăpere în încăpere, fratele lui Jador își exprima uimirea.

"Asta e a mea? Mamă...Eu nu știu dacă am contribuit cu 5% aici, doar muncă. În rest au fost el și tata. Eu sunt un om simplu, atât. Mă am doar pe mine și pe soția mea și toți cei care sunt lângă mine. Wow, cât e de frumos. Aici o să îmi pun eu cămășile pentru biserică. Super frumos. Cât e de frumos...Nu...Asta e bucătăria visurilor mele. Mamă, asta e bucătăria pe care mi-am dorit-o.", a exclamat fratele lui Jador.

Jador, mândru că și-a putut ajuta familia

Jador a știut de mic ce vrea să facă în viață, însă niciodată nu s-a așteptat să ajungă atât de sus. Cu emoție în glas, povestește cum, umăr la umăr cu tatăl lui, au muncit pentru a realiza tot ce au astăzi.

"Noi suntem niște oameni simpli. Nu a visat nimeni că eu o să ajung așa și că o să-i pot ajuta. Nici eu nu am crezut. Am crezut în visul ăsta mereu, dar niciodată nu am crezut că o să se materializeze. Eu mă bucur mult că pot să fac asta cu ei, inclusiv cu tata. Pentru fiecare membru al familiei în parte am proiectul lui. Pentru asta muncim, pentru asta a muncit și tata, pentru asta am muncit și eu. Banii e ușor să îi dai, dar munca depusă de tata și stresul și implicarea lui...tata e un om extraordinar.", a mărturisit Jador, la Fiță cu Adiță.

