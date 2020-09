Jador e amic cu Perversu e pe Targu Ocna

In articol:

Jador se pune la adăpost după ce a tot primit amenințări de la oameni invidioși pe succesul lui. Noul ”bodyguard” al cântărețului este nimeni altul decât Sorin, cunoscut sub numele de Perversu’ de pe Târgu Ocna. Bărbatul a devenit celebru în urmă cu mai mulți ani când a dat un interviu în timpul unei lupte de cartier în care explica reporterului că a aplicat adversarului o lovitură pe care a intitulat-o ”perversă de pe Târgu Ocna”. Interviul s-a viralizat iar expresia a devenit cunoscută în toată România. Ulterior, Mihai Bendeac a contribuit la mediatizarea personajului, incluzându-l în scenetele sale.

Perversu' de pe Târgu Ocna, trimis de Jador la Sibiu cu mașina la service

Perversu’ nu este însă deloc un tip violent iar ”colaborarea” pe care o are cu Jador vine doar dintr-o prietenie care îi leagă pe cei doi de aproximativ un an. Recent, Jador a apelat din nou la Perversu’ pentru a-i duce Bentley-ul la Sibiu, pe motiv că el are permisul suspendat.

Jador și Perversu

”Stați să vă zic ce mi s-a întâmplat, de fapt! Mă sună Jador să-i duc mașina la Sibiu că trebuie să-i facă ceva la service. S-o facă ăia și să vin înapoi. Și când ajung la Sibiu, îmi zic ăștia că durează vreo trei zile, frate. Și ia uite-mă în gară! Cred că am mai mers o dată cu trenul acum 5-6 ani”, a povestit Perversu’ de pe Târgu Ocna într-un vlog. Pentru că da, ați ghicit, simpaticul personaj are acum și un canan de Youtube care chiar merge foarte bine și unde Jador apare destul de des.

Perversu', la 10 ani după ce a dat ”perversa”

Jador și Perversu’ s-au cunoscut în urmă cu un an, atunci când interpretul a angajat câțiva zugravi pentru a-i aranja casa. Printre aceștia l-a recunoscut pe Sorin, iar cei doi s-au împrietenit foarte bine. Din când în când, Jador mai apelează la serviciile lui Perversu’, însă mai mult din prietenie.

Perversu de pe Targu Ocna s-a lansat după o bătaie de stradă

Sorin Țiganu’, așa cum i se mai spune ”Perversului”, a lucrat câțiva ani la o spălătorie auto, după care s-a îmbolnăvit și s-a anghajat la o firmă de termopane. După ce a devenit celebru, în urmă cu 10 ani, a tot fost invitat pe la televiziuni și o perioadă i-a mers bine (spunea că a făcut în jur de 10.000 euro în acea perioadă), însă duă aceea lucrurile nu au mai mers la fel de bine pentru el.