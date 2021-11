Jador și Georgiana Elisei s-au despărțit definitiv! Gestul făcut de artist pentru fosta lui iubită: „Un gest frumos de despărțire”

In articol:

Jador și Georgiana Elisei au trăit împreună o povestea de neuitat a primei iubirii. Chiar dacă au pus capăt de multe ori relației, cei doi și-au găsit întotdeauna drumul înapoi unul către celălalt. De data aceasta, separarea pare a fi una definitivă. Jador a anunțat că este din nou singur, însă și-a dorit să îi ofere Georgianei un „cadou de despărțire”.

Artistul a lansat recent piesa „Fidel”, în care și-a transpus în versuri sentimentele pentru fosta lui iubită. Cântărețul a mărturisit că este pregătit pentru următorul capitol din viața lui. El își dorește să își întemeieze în viitorul apropiat o familie și să aibă copii.

„Am compus versuri și melodii și aproape orice piesă de dragoste era pentru ea, fata pe care am iubit-o. Este ultima piesă dedicată ei pentru că tocmai am ieșit dintr-o relație. Apucasem să compun versuri și să cânt pieasa aceasta minunată din ce am simțit eu atunci pentru ea. A fost frumos. am învățat lucruri, dar începe un nou capitol în viața mea. Vreau copii. Și așa cum am simțit pentru ea, eu spun că e un gest frumos de despărțire”, a fost anunțul făcut de Jador pe rețelele de socializare.

Jador și Georgiana Elisei [Sursa foto: Instagram]

Ce spunea Jador despre relația cu Georgiana Elisei?

În cadrul unui interviu pentru theXclusive, Jador a vorbit deschis despre fostele sale iubiri, dar în special despre fata la care a ținut cel mai mult. Tânărul a fost întrebat dacă formează sau nu un cuplu cu Georgiana Elisei. În ciuda răspunsului său incert, Jador a mărturisit că este femeia care îl face cel mai fericit, însă și nefericit de multe ori.

„Ea m-a văzut mereu așa cum sunt eu. Nu aș suporta vreodată să pună mână pe femeia mea.

Care este femeia mea, este a mea! Nu aș suporta gândul ăsta! Dacă m-ar înșela pe mine o femeie, m-ar distruge psihic. Nu aș putea să spunem nici că suntem împreună, nici că nu suntem. Nici eu nu știu ce e.. Este femeia care mă face cel mai fericit uneori, dar e femeia care mă face cel mai nefericit uneori. Prea multă gelozie. A luptat foarte mult. Mi-a reproșat de la Puterea dragostei..", a declarat Jador în emisiunea online de la theXclusive.