Jador și Georgiana s-au împăcat! Imagini de ultimă oră cu cei doi

Jador și Georgiana Elisei, surprinși împreună 23:36, iul 22, 2021 Autor: Clara Ionescu

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Piesele lui se bucură de un succes răsunător după fiecare lansare. În plan sentimental, Jador nu a fost la fel de norocos. Tânărul artist s-a îndrăgostit nebunește de Georgiana, fata despre care a spus cu fiecare ocazie că este singura pe care a iubit-o vreodată.

Cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de nenumărate ori. De fiecare dată spun că se depart definitiv și de fiecare dată sunt văzuți din nou împreună.

După ce s-a întors de la Survivor România, Jador a fost surprins din nou în brațele fostei lui iubite. Fericirea lor nu a durat prea mult, iar Jador a declarat la scurt timp că s-a despărțit din nou de Georgiana Elisei. Cei doi îndrăgostiți se pare că nu pot sta departe unul de celălalt. Un fan i-a surprins pe cei doi, în decursul zilei de joi, în timp ce luau prânzul la un restaurant. Judecând după fotografiile primite de WOWbiz.ro de la cititori și după îmbrăcămintea celor doi, pozele au fost făcute astăzi. Celebrul cântăreț a dat de înțeles la secțiunea de stories de pe Instagram că se află în Vatra Dornei, iar acest lucru înseamnă să Georgiana Elisei se află alături de el în această scurtă escapadă.

Jador și Georgiana Elisei, surprinși împreună la o terasă

Motivul pentru care Jador și Georgiana Elisei nu pot fi împreună

Jador a povestit, în cadrul unei emisiuni televizate, că motivul pentru care nu mai poate fi cu Georgiana Elisei are legătură cu geloziile ei. El susține că fosta lui iubită este mai geloasă decât înainte, lucru care le-a afectat foarte tare relația.

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a dezvăluit artistul, la o emisiune televizată.