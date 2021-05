Jador și Georgiana se pregătesc de nuntă?! Detalii exclusive despre împăcarea momentului: "S-a împăcat cu ea"

In articol:

Seya de la Puterea Dragostei a făcut dezvăluiri neașteptate despre Jador. Fosta concurentă a fost invitată în platoul WOWbiz și a spus ce sentimente avea pentru fostul Faimos, dar și despre relația acestuia cu Georgiana.

Seya, îndrăgostită de Jador?

Seya a părăsit emisiunea Puterea Dragostei, cu toate că nu a reușit să își găsească jumătatea. Totuși, frumoasa brunetă ar fi vrut să intre în casă, inițial, pentru un concurent mega cunoscut, Jador. Spre surprinderea tuturor, aceasta se pare că voia să formeze o relație cu fostul concurent de la Survivor România.

Ba chiar mai mult, cei doi s-au întâlnit înainte de Paște, anul trecut, însă artistul a declarat că nu vrea să aibă o relație, gândul lui fiind la Georgiana, tânara care a reușit să îi dea lumea peste cap.

„Eu am vrut să mă duc pentru Jador inițial (n.r - la Puterea dragostei). Eu cu Jador am vorbit de câteva ori, chiar aseară am vorbit cu el, l-am felicitat pentru ce a făcut la Survivor. Dintotdeauna ne-am susținut. După ce a fost în casă am vorbit cu el. Chiar la începutul pandemiei ne-am întâlnit, înainte de Paște. El e cu altceva în cap. Mi-a zis că este cu Georgiana, că se însoară. S-a împăcat cu ea, este un om serios, iubește femeia cu care a început el când nu era Jador”, a dezvăluit Seya de la Puterea dragostei, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Seya[Sursa foto: Captură YouTube]

Seya a părăsit Puterea Dragostei

Deși a pășit în casă cu un scop, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pe parcurs. Chiar dacă nu și-a găsit jumătatea, a reușit să aibă parte de o experiență de neuitat.

„Ați auzit ceva? Eu am vorbit cu managerul meu și chiar astăzi îmi spunea, nu știu dacă ați auzit sau nu, că m-a rugat să vin acasă.

Mi-a zis: „Hai că avem foarte multe proiecte de făcut.” Chiar voiam să cer producției să plec acasă. S-a întâmplat.”, a spus Seya după ce a aflat că va fi eliminată de la Puterea Dragostei.