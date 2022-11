Jador spune totul despre excursia la Paris și mesajul controversat adresa românilor: "Au început să mă înjure așa pur și simplu, fără să mă cunoască" | EXCLUSIV

In articol:

Jador a plecat la Paris pentru un eveniment, iar în timpul liber a vizitat rapid locuri cheie din oraș. A postat și un mesaj pe Instagram, care a stârnit controverse în rândul românilor.

Unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România a stârnit o întreagă furtună în mediul online, după ce a postat mai multe story-uri din Paris, alături de o serie de mesaje pentru români.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Jador și au aflat clar de la ce a pornit mesajul controversat de pe Instagram, dar și cum i s-a părut Capitala Franței și ce i-a plăcut și ce nu.

Jador, impresionat de locurile din Paris

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din România, iar succesul său a ajuns imediat și peste graniță. Cântărețul a susținut un concert în Orașul iubirii, iar în timpul pe care l-a mai avut liber s-a plimbat pe străzile din Capitală.

Citește și: Mama lui Jador își dorește nepoți! Manelistul a recunoscut cum trebuie să fie mama copiilor lui: „Dacă ea nu îndeplinește lucrurile astea două”

"Am fost la Paris și a fost foarte frumos evenimentul la care am fost, locurile în care am fost au fost superbe. Este un București la putere 100. Mi-a plăcut foarte mult. Eu mereu mi-am dorit foarte mult să călătorescu cu munca mea", a mărturisit Jador, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Oana Roman, primele declarații după ce s-a aflat că nu a fost invitată la botezul copilului lui Pepe- kfetele.ro

Citeste si: Scene de filme "cu proști" în Satu Mare! Un tânăr de 33 de ani s-a întors ieri mai devreme de la muncă și a auzit zgomote ciudate în apartament- bzi.ro

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador a trăit un moment neplăcut la Turn

Artistul ne-a mărturisit ce a pățit în fața Turnului Eiffel, unul dintre locurile cheie ale Parisului. Deși este iubit de milioane de români, se pare că s-a trezit într-o situație mai puțin plăcută peste graniță. Vedeta se plimba pe la Turn în momentul în care a fost înjurat, fără motiv, de românii care jucau alba – neagra lângă cunoscutul monument.

Citește și: Jador a recunoscut că nu mai e singur: „Am prietenă”. Manelistul a prezentat deja noua iubită părinților

Nu e niciun secret faptul că francezii nu sunt cel mai prietenos popor, iar când a văzut că s-a confruntat cu această situație și Jador a înțeles de unde vin sentimentele localnicilor.

"Acolo, la Turn erau niște români de-ai noștri care făceau Alba – Neagra și unu a început să mă înjure fără să îi zic nimic, m-a înjurat așa pus și simplu. Fără să mă cunoască personal și atunci mi-am dat seama de ce Parisul ne discriminează așa.

Păi și eu să fi fost din Paris și să se comporte oamenii acolo la Turn, într-o zonă turistică atât de mare, cum se comportă românii acolo, nici mie nu mi-ar conveni", a povestit Jador, pentru WOWbiz.ro.

Turnul Eiffel [Sursa foto: PixaBay]

Jador, gest impresionat pentru familia sa

Jador se bucură de un mare succes, fiind unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Succesul cântărețului este unul răsunător și chiar dacă a ajuns departe nu a uitat niciodată de familia lui și i-a ajutat mereu, oferindu-le ce e mai bun.

Recent, vedeta a fost invitată la Fiță cu Adiță, acolo unde a dezvăluit că i-a mobilat casa fratelui său, ca o surpriză. Jador a știut de mic ce vrea să facă în viață, însă niciodată nu s-a așteptat să ajungă atât de sus. Cu emoție în glas, povestește cum, umăr la umăr cu tatăl lui, au muncit pentru a realiza tot ce au astăzi.

"Noi suntem niște oameni simpli. Nu a visat nimeni că eu o să ajung așa și că o să-i pot ajuta. Nici eu nu am crezut. Am crezut în visul ăsta mereu, dar niciodată nu am crezut că o să se materializeze. Eu mă bucur mult că pot să fac asta cu ei, inclusiv cu tata. Pentru fiecare membru al familiei în parte am proiectul lui. Pentru asta muncim, pentru asta a muncit și tata, pentru asta am muncit și eu. Banii e ușor să îi dai, dar munca depusă de tata și stresul și implicarea lui...tata e un om extraordinar.", a mărturisit Jador, la Fiță cu Adiță.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!