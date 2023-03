Jador știe cine i-a furat banii de pe card. Artistul a rămas fără cuvinte când a aflat despre cine este vorba: „O să râdeți”

In articol:

La începutul anului, Jador anunța pe rețelele de socializare că a fost victima unui jaf. Cineva i-a furat acestuia din contul bancar o sumă uriașă de bani. Vedeta susținea

la acel moment că nu știe cum a fost posibil să se întâmple una ca asta ținând cont că banca la care avea contul este una destul de sigură. Acum, la câteva luni distanță, cântărețul a reușit să afle cine este hoțul care l-a lăsat fără bani, iar adevărul l-a șocat pe artist.

Se pare că așteptarea a luat sfârșit în ceea ce privește jaful în urma căruia Jador a rămas fără o frumoasă sumă de bani din contul bancar pe care o strânsese în decurs de un an. Artistul a aflat cine este cel care s-a bucurat pe nedrept de banii lui plecând în tot felul de vacanțe, iar adevărul nu l-a încântat deloc. Cum vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărit de destul de mulți oameni, acesta a dorit să le povestească și lor despre cine este vorba.

Astfel, hoțul este chiar un bărbat pe care manelistul îl ajutase în trecut cu foarte multe lucruri, inclusive cu achiziționarea unei case.

„Tocmai am aflat cine mi-a furat banii ăia de pe card. O să râdeți, dar e un om pe care l-am ajutat să își ia casă, l-am ajutat în multe lucruri.”, a declarat cântărețul în mediul online.

Jador, victima unui furt online

În urmă cu ceva timp, Jador a avut parte de un eveniment total neplăcut care l-a luat total prin surprindere. Vedeta a susținut că cineva i-a furat toți banii din bancă, sumă pe care a adunat-o timp de un an. Artistul mărturisea nu știe cum a fost posibil să se întâmple una ca asta ținând cont că banca la care avea contul este una destul de sigură. Unul dintre modurile prin care manelistul se gândește că i s-a furat contul bancar a fost în urma unor mai multe comenzi online pe care le-a făcut. Cu o așa sumă de bani, hoțul și-a făcut diverse cumpărături, ba chiar a mers și în vacanțe.

„Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hackcuit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile”, a spus Jador.