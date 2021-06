Jador suferă de singurătate. Manelistul și-a surprins fanii cu ultimul mesaj postat: ”Atât de mulți oameni în jurul meu, de fapt sunt singur”

Jador [Sursa foto: Instagram] 20:09, iun 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

Jador, unul dintre cei mai iubiți cântăreți din întreaga țară, se bucură de un succes enorm pe piața muzicală de la noi. Fostul faimos de la Survivor România 2021 poate să se mândrească cu toate realizările de până acum, de la emisiuni de televiziuni în care a concurat și unde a avut șanse uriașe de câștig și până la muzica lui, care a devenit virală și-n străinătate.

Totuși, nu întotdeauna succesul ține de cald, ci mai este nevoie și de iubire ori de prieteni apropiați. Ei bine, acest lucru l-a realizat și Jador, care spune că are foarte mulți oameni în jurul lui, dar se simte singur.

„Încă de când eram mic îmi doream sa fiu cântăreț, mi-a plăcut muzica enorm, am făcut sacrificii, n-am mâncat, multe lucruri lăsate la o parte, familie, tot, tot, tot, nu-mi pare rău. Mă uitam la oameni cunoscuți și îmi doreau să fiu ca ei, vedeam oamenii în jurul lor, oamenii care îi iubeau, iar acum că am ajuns că ei mi-am dat seama de fapt că deși sunt atât de mulți oameni în jurul meu, de fapt… sunt singur”, a mărturisit Jador pe contul lui de Instagram.

Bogdan Mocanu, adevărul despre cearta dintre el și Jador

Jador și Bogdan Mocanu s-au cunoscut în primul sezon Puterea Dragostei, iar de atunci au fost de nedespărțit. Se pare că Mocanu s-a supărat pe manelist, după ce pe acesta l-ar fi luat gura pe dinainte și ar fi făcut declarații controversate la o emisiune TV.

Recent, câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei a recunoscut că îl vede pe Jador ca pe un frate, însă cuvintele pe care le-a spus în fața telespectatorilor au avut o anumită putere.

„ Nu m-a deranjat ce a zis, ci cine a zis. Este un om de milioane, cu un suflet mare, mereu am spus lucruri frumoase despre el. Și dacă vreodată s-a pus problema să nu fie ceva bun de zis despre el, am ales să tac. Poate ce a spus Jador nu a fost chiar indicat. Sunt niște consecințe, chiar dacă scopul e unul bun. El mă știe, mă cunoaște, este fratele meu, vrea să aibă grijă de mine. Nici nu se pune problema să îi fie milă de mine sau ceva. O să am o discuție cu el. Cred că mă cunoaște mai bine decât mama. Nu este o persoană rea, doar trebuia să pună mai mult accent pe ce a spus. Acum cuvintele lui au o anumită putere”, a mărturisit Bogdan Mocanu, la un post de televiziune.