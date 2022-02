Jador, ultima declarație de dragoste pentru Georgiana. Piesa abia lansată a provocat un război în lumea manelelor. Jador vs Bogdan de la Ploiești - Cine va învinge? EXCLUSIV

In articol:

Jador le-a făcut, din nou, o surpriză de proporții fanilor lui, așa că, recent, artistul a lansat o melodie. Spre surprinderea tuturor, însă, Bogdan de la Ploiești a lansat aceeași piesă, cu aceleași versuri, astfel că se anunță începutul unui „război” de zile mari în lumea manelelor.

Se pare că Bogdan de la Ploiești nu a vrut nicicum să renunțe la această melodie, astfel că au ajuns să lanseze amândoi piesa „Ți-am lăsat ușa deschisă”, în aceeași zi și la aceeași oră. Cine va învinge, însă, rămâne de văzut, deși dacă ar fi să aruncăm o privire peste istoricul melodiilor lansate de cei doi, e clar cine deține avantajul.

Fără doar și poate, Jador are șanse mult mai mari să ajungă locul I în trending pe YouTube cu această melodie. Spunem asta, deoarece nu este un secret pentru nimeni faptul că artistul reușește de fiecare dată să rupă topurile cu piesele lansate. Nu ar fi o surpriză dacă s-ar întâmpla și de această dată. E mereu pe primele locuri atunci când vine vorba de melodii, fapt cu care i-a obișnuit deja pe cei care îl îndrăgesc și îl apreciază. Fanii sunt curioși ce se va întâmpla, însă, cu piesa lansată de Bogdan de la Ploiești.

Protagonistă în clipul melodiei ”Ți-am lăsat ușa deschisă” făcut de Jador este Roxana Nemeș.

Jador și Roxana Nemeș [Sursa foto: Captură Video]

Piesa lansată de Jador este ultima dedicație de dragoste pentru Georgiana

Nu cu foarte mult timp în urmă, prietenii apropiați ai lui Jador au declarat, în exlusivitate pentru WOWbiz.ro, că piesa ”Ți-am lăsat ușa deschisă” este ultima dedicație de dragoste din partea artistului pentru fosta lui mare dragoste, Georgiana Elisei.

Mai mult decât atât, aceleași persoane au mai spus că pasiunea dintre cei doi s-a stins și nu mai formează un cuplu, însă cu toate acestea, cântărețul îi va fi mereu alături femeii pe care a iubit-o

cel mai mult de până acum și, totodată, îi va oferi prietenia lui, atât cât Georgiana îi va permite acest lucru.

“Piesa aceasta, extrem de tristă, este ultima declarație de dragoste a artistului pentru Georgiana, marea lui fostă iubire. Chiar dacă pasiunea dintre cei doi s-a stins, ea este femeia pe care Jador o va respecta toată viața lui, este femeia pe care a iubit-o cu adevărat și cea care l-a inspirat! Nu vor mai fi împreuna, dar Jador va avea mereu grijă de ea și îi va oferi toată prietenia lui, atât cât Georgiana își va dori și îi va permite”, au declarat prietenii apropiați ai lui Jador pentru WOWbiz.ro.

Jador: „Doar despre ea am cântat”

De asemenea, Jador a fost invitat în podcast-ul ”Roxana te dezbracă de secrete”, moderat de Roxana Nemeș și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, iar în cadrul acestuia artistul a povestit că toate piesele de dragoste au fost despre Georgiana Elisei, aceasta fiind femeia pe care a iubit-o cel mai mult pentru calitățile ei.

„Am ajuns la o maturitate emoțională amândoi și am realizat că ne facem rău. Tu ești într-un fel, ne-am maturizat, suntem de atâta timp împreună, ne-am despărțit. Mai mult timp am stat despărțiți decât împreună, dar totuși eram împreună sufletește. De aia și toate melodiile mele... Și acum am făcut o melodie care o să iasă, doar despre ea am cântat Nemeș, toate melodiile mele de dragoste sunt despre ea, despre calitățile ei ca femeie, că are niște calități foarte mișto.”, a spus Jador în podcast-ul Roxanei Nemeș.