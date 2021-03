Jador, ”vizitat” la Survivor de femeia cu cel mai sexy fund din lume! Jennifer Lopez filmează în Republica Dominicană, chiar lângă tabăra românilor! EXCLUSIV

In articol:

Jador ar putea avea parte de surpriza vieții lui în timp ce se reface la genunchi la un spital din Republica Dominicană. El ar putea da nas în nas, la plimbarea de recuperare, cu una dintre cele mai frumoase femei din lume. Jennifer Lopez se află de mai bine de o lună în Republica Dominicană, acolo unde lucrează și se relaxează la o ”aruncătură de băț” de tabăra românilor de la Survivor România 2021.

Jennifer Lopez, cazată la un hotel de lux de lângă tabăra românilor de la Survivor

J.Lo filmează în Republica Dominicană pentru producția ”Shotgun Wedding”, alturi de Josh Duhamel, Jennofer Coolidge sau Lenny Kravitz.

Producția este despre un cuplu are alege o destinație exotică pentru nunta lor, însă la destinație sunt luați ostatici de niște infractori periculoși și violenți.

Jennifer Lopez este însoțită în Republica Domincană de Alex Rodriguez, fost jucător de basseball și logodnic oficial al artistei.

Conform jurnaliștilor din Dominicană, actrița a fost văzută la Santo Domingo și Punta Cana, în vreme ce filmările pentru Survivor Românai 2021 au loc în zona La Romana, situată la jumătatea distanței dintre cele două. Lopez și Rodriguez sunt cazați, se pare, la Casa de Campo, un resort de lux situat lângă La Romana, în imediata apropiere a campului românesc din Republica Dominicană

Survivor România se filmează lângă La Romana

Un rol principal în film ar fi trebuit să-l dețină actorul Armie Hammer, însă acesta a renunțat în ultimul moment să participe la acest proiect datorită unui scandal incredibil în care se află în acest moment. El a fost acuzat de ”canibalism sexual” de mai multe femei și a ajuns să fie părăsit de manager și impresar, fiind exclus din toate producțiile în care era angrenat.

Jennifer Lomez, cea mai frumoasă femeie din lume, în 2011

În urmă cu două săptămâni, jurnaliștii din Republica Dominicană au fotografiat un transport uriaș de replici de arme de foc, ce se vor folosi în film și care au fost transportate pe aeroportul din Santo Domingo într-un colet de dimensiunea unui șifonier.

Jennifer Lopez, desemnată cea mai sexy femeie din lume

Jennifer Lopez are 51 de ani iar în 2011 a fost numită ”cea mai frumoasă femeie din lume” de către revista People. Lopez, care arată mai bine acum decât atunci când avea 20 de ani, spune că secretul frumuseții ei este încrederea în sine și asumarea defectelor. Jennifer Lopez este și cunoscută ca posesoare a celui mai sexy posterior din lume. Radu Teodorescu, unul dintre foștii antrenori ai lui J. Lo povestea că aceasta i-a spus că are liber s-o supună la orice efort fizic, cu orice zonă de mușchi, cu excepția părții dorsale despre care spunea că arată perfect așa cum este și nu are nevoie de îmbunătățiri.