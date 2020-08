In articol:

Un jaf inedit a avut loc în Constanța, acolo unde un bărbat a încercat să fure dintr-o casă, însă când a sărit gardul, a avut parte de o surpriză: Și-a rupt pantalonii! Acest lucru nu l-a împiedicat să-și ducă la capăt misiunea. Hoțul a admis în fața judecătorilor, că alături de un prieten, a participat la un jaf atipic. Acesta a povestit că încercând să dea spargerea într-o casă, a rămas fără pantaloni, dar acest lucru nu l-a oprit.

Citeste si: Vârsta de pensionare se schimbă! Ce români vor ieși cu doi ani mai devreme la pensie

Citeste si: FOTO! Cum arată Carmen Brumă fără pic de machiaj? Fanii au rămas șocați!

Citeste si: Gest de milioane făcut de un viitor polițist! Tânărul a înapoiat un portofel plin cu bani și acte! ”Prin gestul său, a demonstrat că și-a ales cariera potrivită”

Jaf în fundul gol

Bărbatul nu este la prima abatere, el având mai mult de zece jafuri la activ, în care a fost implicat și un alt bărbat, condamnat deja la doi ani de închisoare pnetru furt calificat. Se pare că acest furt a fost de-a râsul-plânsul, după ce hoțul a rămas în fundul gol, el neavând lenjerie intimă. Cei doi hoți au participat la zece jafuri, la magazine, frizerii, locuințe, de unde furau tot ce găseau.

Hoțul a povestit cu lux de amănunte în fața procurorilor cum a avut loc evenimentul.

„În luna mai 2019, nu îmi amintesc data, în jurul orelor 22:00-23:00, mă aflam în fața curții locuinței mele cu numitul M.S.C. și am observat că din curtea situată pe partea opusă, iese vecina mea, care are în jur de 70 ani, care se deplasează în direcția școlii. După ce vecina mea s-a îndepărtat de locuința sa, eu împreună cu M.S.C. am escaladat gardul împrejmuitor al locuinței, și am pătruns în curtea locuinței. În momentul în care am sărit gardul curții, mi-am agățat pantalonii, care s-au rupt, iar eu am rămas în fundul gol deoarece nu aveam lenjerie intimă pe mine. În această postură, împreună cu M.S.C. am pătruns în locuința vecinei mele, după ce acesta a lovit ușa de acces cu piciorul, ușa fiind din lemn. Împreună cu M.S.C. am scotocit fiecare cameră și am făcut deranj în locuință, dar nu am găsit bani sau alte bunuri de valoare. Într-una din camere se aflau 3 butelii de aragaz din care noi am luat o butelie și am dat-o peste gard”, a declarat bărbatul la audieri, în fața judecătorilor.