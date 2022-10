Jamila, acuzată de furt, a făcut publice toate dovezile. Cum se apără vloggerița: „Mi se pare halucinant”

In articol:

Jamila este una dintre cele mai cunoscute vloggerite din țara noastră în domeniul gastronomiei. Clipurile sale cu rețete postate pe YouTube sunt zilnic accesate de un număr mare de persoane și se poate mândri cu o activitate care îi bagă în buzunar sume frumușele în fiecare lună din vizualizările pe care le are pe rețelele de socializare.

Cu un talent remarcabil în arta bucătăriei, Jamila a cucerit pe toată lumea cu rețetele sale, dar și cu trucurile foarte eficiente pe care le oferă, în mod gratuit, tuturor celor care o urmăresc.

Recent, însă, Jamila le-a povestit fanilor ei că a avut parte de o întâmplare cu totul neașteptată, atunci când a fost acuzată de furt printr-un mesaj pe mail. Mai exact, o doamnă i-a scris că este răspunzătoare pentru taxarea cu suma de 80 de lei, în fiecare lună, din contul mamei sale, insistând că, în cazul în care problema nu va fi remediată, va apela la ajutorul unui avocat. Jamila s-a arătat binevoitoarea, așa că i-a explicat persoanei respective că acest lucru nu este posibil și că tot ceea ce oferă în mediul online este gratuit, iar abonarea pe canalele de socializare presupune doar ca toți cei care activează această opțiune să primească notificări imediat cum apare vreun material nou.

Citeste si: Sarea de Himalaya, beneficii și proprietăți. Vezi de unde provine, de fapt, sarea roz care a cucerit adepții unui stil de viață sănătos

Jamila, victima escrocheriilor pe internet

Situația nu s-a încheiat aici, iar Jamila a primit mai multe amenințări. Fără să fie intimidată vreo secundă, și-a dat seama de faptul că la mijloc nu este vorba decât de o escrocherie, moment în care a decis să împărtășească cu fanii ei întreaga experiență și să-i informeze cu privire la faptul că, în cazul în care vor avea de-a face cu escroci care se vor folosi de numele ei, să o înștiințeze pentru a putea acționa în instanță.

„Din categoria: CREDEAM CA AM TRAIT SA LE VAD PE TOATE!

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

O doamna mi-a scris pe mail ca sa ma acuze i-am furat mamei ei bani de pe abonamentul telefonului prin abonare la JamilaCuiaine. Am incercat sa-i explic doamnei ca eu nu am un sistem de abonare contra cost si ca nici n-am avut vreodata. Practic eu nu am acces la abonamentele telefonice si nu pot face tranzactii prin care sa iau sume de bani. Nu am cum sa fac asta! Doamna nu a venit cu nicio dovada, nici nu avea cum, insa a continuat cu acuzele. Schimbul de replici mi-a dat de gandit si vi-l las si voua mai jos. Am eliminat nume si date personale pentru a proteja identitatea persoanelor in cauza.

Cu aceasta ocazie tin sa mentionez inca o data ca JamilaCuisine nu solicitita niciun fel de plata de la abonati. Abonarea pe Facebook, Youtube, Instagram si Tiktok este 100% gratuita, asa a fost mereu si asa va ramane. Nu solicitam vreo taxa de abonare, nici nu am solicitat vreodata, continutul pe care il producem fiind 100% gratuit pentru oricine. Nu cerem acces la abonamentele de telefonie, nici la carduri, conturi bancare sau la orice alta metoda de plata.”

Citeste si: Cum arată soțul celebrei Jamila și cum o ajută pe tânăra bucătăreasă să câștige mii de dolari din mediul online

Jamila: „Aveți mare grija la escroci”

Jamila și-a îndemnat admiratorii să îi semnaleze imediat în cazul în care observă că cineva se folosește de numele său, pentru a pedepsi această infracțiune, însă nu înainte de a-i asigura că tot conținutul pe care îl postează în mediul online este gratuit pentru utilizatori și că nu percepe nici măcar o taxă.

„Aveti mare grija la escroci si nu apasati pe linkuri dubioase, indiferent daca va promit castiguri in bani sau bunuri! Daca vedeti orice tentativa de escrocherie care foloseste numele JamilaCuisine, va rog mult sa-mi atrageti atentia pentru a putea contacta organele de cercetare penala pentru ca aceasta este o infractiune care se pedepseste.

I-am contact si pe cei de Vodafone, le-am trimis aceasta conversatie si le-am cerut un punct de vedere! Mi se pare halucinant sa faci asemenea afirmatii, mai ales ca nu au niciun fundament, iar voi, cei care ma urmariti de ani si ani de zile, stiti ca eu nu am cerut si nu cer nici macar 1 leu pentru continutul pe care vi-l ofer. Voi vorbi si cu avocatul meu pentru a vedea ce se mai poate face in aceasta situatie. Va tin la curent!”, a scris Jamila pe rețelele de socializare.