Jandarmii din Reșița au fost puși în alertă. Un cetățean german a sunat la 112 spunând că nu știe unde se află

Bărbatul a sunat la 112 [Sursa foto: Captură YouTube]

Bărbatul în vârstă de 42 de ani se afla în curtea unei biserici din cartierul Doman. Ulterior, cetățeanul german a sesizat autoritățile printr-un apel telefonic la 112, acesta le-a spus că nu știe unde se află.

In articol:

La fața locului s-au deplasat două echipaje de poliție și un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Caraş-Severin. Potrivit autorităților, bărbatul dormea în curtea bisericii pe un pat improvizat.

Citeste si: Încă un român dispărut în străinătate! Virgil Emanuel Badea a plecat spre Austria pentru un nou loc de muncă, însă nimeni nu mai știe nimic de el

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 42 de ani, dormea pe un pat improvizat lângă fântâna de lângă lăcaşul de cult. După verificarea uşilor şi a ferestrelor bisericii, neexistând urme de forţare a încuietorilor”, au spus reprezentanţii Jandarmeriei Caraş-Severin.

Citeste si: Kim Jong-Un a dat cel mai sinistru ordin. Ce fac nord-coreenii de Sărbători - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Citeste si: Caz șocant în Harghita! O femeie de 62 de ani a stat două nopți într-o pădure. Polițiștii au găsit-o la timp, dar nu a știut să explice de ce era acolo

În plus, când oamenii legii au ajuns la fața locului, cetățeanul german susținea că nu știe unde se află. „Nu ştiu unde sunt. Am plecat din Germania şi nu ştiu unde am ajuns”, a povestit bărbatul de 42 de ani polițiștilor.

Bărbatul a fost transportat la spital, acesta având nevoie de îngrijiri medicale

Bărbatul a povestit că a intrat pe teritoriul României prin punctul vamal Nădlac, pe jos. Ba mai mult decât atât, cetățeanul german deținea asupra sa un rucsac și două plase cu haine.

Ulterior, cetățeanul german a fost transportat la spital, acesta având nevoie de îngrijiri medicale. Oamenii legii au făcut cercetări în baza de date, pentru a vedea dacă bărbatul de 42 de ani se afla printre persoanele date dispărute. În urma căutărilor, acesta nu se afla printre persoanele dispărute.

Sursa: Cancan.ro