Japonia a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 7,3. Autoritățile au emis o alertă de tsunami

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,3 a fost înregistrat miercuri, 16 martie 2021, în jurul orei 23:38, în largul coastei Fukushima, în nordul Japoniei. Autoritățile au emis o alertă de tsunami pentru regiunea afectată.

Agenția de Meteorologie din Japonia a declarat că seismul a a avut loc la 60 de kilometri (36 de mile) sub epele mării. Regiunea face parte din nordul Japoniei, care în 2011 a fost devastată de un cutremur mortal cu o magnitudine de 9.0

și un tsunami care au provocat și un dezastru nuclear. Până la momentul actual nu au fost raportate victime sau pagube materiale în urma cutremurului.

