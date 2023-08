Jasmine, concurentă la "Bravo, ai stil", sare la gâtul lui Iris: "Este evident că a copiat poate și zeci de ținute unu la unu" | EXCLUSIV

In articol:

Jasmine a fost și ea adesea criticată de restul concurentelor din competiție, unele dintre fete fiind convinse că în spatele tinerei ar exista un ajutor.

Totuși, Jasmine susține că singura persoană cu care se consultă este mama ei, aceasta fiindu-i chiar și cea mai bună prietenă.

În ceea ce privește acuzațiile aduse la adresa lui Iris, Jasmine este de părere că se vede cu ochiul liber faptul că Iris copiază o serie de ținute din mediul online sau din prezentări celebre și recunoaște că a apelat și ea la aceeași strategie, tocmai pentru a vedea dacă va fi criticată sau nu pentru gestul făcut.

Ce spune Jasmine despre ținutele copiate de Iris

Jasmine și-a exprimat adesea părerea cu privire la ținutele purtate de Iris și faptul că acestea ar fi fost copiate unu la unu din mediul online sau de pe podiumurile de modă ori din pictoriale.

Invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, Jasmine a fost întrebată și despre acest subiect și mai ales despre conflictele apărute din pricina acuzațiilor pe care i le-a adus lui Iris.

"Nu cred că e un lucru pe care trebuie să-l dezbatem. Este evident că a copiat nu o ținută și poate zeci de ținute 1 la 1. Aici nu vorbim despre a te inspira și a face un styling diferit. Vorbim despre a copia inclusiv părul, make-up-ul, accesorizare, care da împreună înseamnă styling", a explicat Jasmine, la WOWnews.

De ce a ales Jasmine să copieze o ținută într-o gală concept

Concurenta din sezonul 8 a încercat să copieze și ea o ținută pentru o gală concept, momentul stârnind numeroase controverse în rândul juraților. Jasmine a mărturisit că văzuse deja că Iris copiase mai multe ținute așa că a decis să încerce aceeași tehnică tocmai ca să vadă ce se întâmplă.

"Îmi asum faptul că am copiat ținuta. Dacă tot este permis am vrut să încerc și eu asta și sinceră să fiu cu tine mă așteptam să fie mult mai apreciată ținuta. Este o ținută la care așa cum spune și Iris am muncit foarte mult, o ținută pentru care personal am luat materialele, pe care am dus-o la atelier și pentru care am cusut și eu și mama și croitoreasa.

O ținută de care sunt foarte mândră și am vrut să văd dacă este la fel de apreciată cum au fost și ținutele ei copiate", a mai precizat ea.

Ce spune Jasmine despre acuzațiile privind echipa de stiliști

Unele dintre concurente nu s-au mai abținut și au acuzat-o pe Jasmine că ar avea o echipă ce se ocupă în întregime de imaginea ei. Concurenta se apără spunând că ea însăși este perfecționistă și nu ar putea lucra cu cineva, vrând ca ea să se ocupe tot ceea ce prezintă, până la cel mai mic detaliu.

"Fac totul singură și se vede asta, din punctul meu de vedere oamenii care mă urmăresc și sunt alături de mine, atât pe story cât și pe Tik Tok știu că eu asta sunt și așa sunt de mică. De mică ori de câte ori intram într-un proiect voiam să mă ocup de fiecare detaliu în parte și asta fac și acu, de la make-up la păr, la povești, la ținută.

Sunt o persoană perfecționistă, sunt o persoană critică și apropos de o echipă în spate, de PR, de fortăreață, poate singura persoana care mă ajută și îmi este prietenă mea e mama și am norocul să o am alături de mine. Aici vorbesc de educația pe care o am, coloana vertebrală, principiile care nu se schimbă după cum bate vântul.

Dacă tu ești o persoană asumată, o persoană corectă și muncitoare, când intri în competiție fix asta se vede. Mă simt flatată, sunt doar eu și stau foarte liniștită", a mai precizat Jasmine.

