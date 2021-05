In articol:

Jason Derulo a devenit tătic! Cântăreţul trăieşte cele mai frumoase clipe din viaţă alături de iubita sa, modelul Jena Frumes şi bebeluşul lor.

Jason Derulo a devenit tătic. Frumoasa sa iubită, care este model, Jena Frumes, a născut un băieţel. Proaspeţii părinţi au postat pe reţelele de socilaizare primele imagini cu bebeluşul lor.

Jason Derulo a devenit tătic! Modelul Jena Frumes i-a dăruit un băiețel

Jason Derulo şi Jena Frumes au devenit părinţi la începutul lunii mai, însă abia acum au făcut anunţul pe reţelele de socializare. Proaspăta mămică a făcut ​publice mai multe imagini din camera de spital și a dezvăluit, de asemenea, că a trecut deja o săptămână de când a ajuns acasă.

”Un crâmpei din prima mea săptămână acasă cu micuțul nostru prinț", a scris Jena Frumes pe Instagram.

"Viața are acum mai mult sens și sunt recunoscătoare pentru tot. Sunt îndrăgostită de acest băiețel și el e tot ce am avut nevoie vreodată.”, a mai scris tânăra, declarându-i dragostea și partenerului ei: ”Te voi iubi întotdeauna, Jason Derulo”.

Jason Derulo a devenit tătic! Modelul Jena Frumes i-a dăruit un băiețel

Ce nume va purta bebeluşul

Jason Derulo şi iubita sa încă nu au dezvăluit numele bebeluşului lor, însă a spus luna trecută, în cadrul unei emisiuni, că n-ar putea fi mai fericit ca acum, întrucât partenera sa îi va dărui un copil ce-i va purta numele.

”Cred că am făcut multe în viață. Iar acum sunt într-un punct în care mă gândesc: ”OK, cu cine împart totul?”, a mărturisit el, potrivit People, continuând: ”Cineva trebuia să ducă numele mai departe.

Fratele meu are numai fete, sora mea, de asemenea, așa că trebuia să fiu el cel care se va ocupa de acest aspect.”, a spus Derulo.

Artistul a vorbit, de asemenea, despre relația pe care o are cu Jena Frumes, pe care a cunoscut-o chiar înainte de pandemie.

”Cred că am intrat în ”febra bebelușului, probabil din cauza vârstei, dar și pentru că am cunoscut pe cineva cu care am rezonat. Lucrurile se întâmplă la timpul lor.”, a mai spus artistul.

Jason Derulo a devenit tătic! Modelul Jena Frumes i-a dăruit un băiețel

Jason Derulo, conversație cu echipa faimosilor, la „Survivor România”

În urmă cu ceva timp, echipa Faimoşilor de la Survivor România 2021 a câştigat un duel care a avut ca recompensă un concert susținut de Jason Derulo, unul dintre cei mai de succes artiști ai momentului.

Faimoșii au dansat și au cântat pe hiturile celebrului star internațional. Însă, cea mai mare surpriză pentru cei din echipa roșie a fost o întâlnire față în față cu Jason Derulo, care a avut multe întrebări legate de „Survivor România” și de supraviețuirea în jungla dominicană.

Artistul a dorit să știe de la Faimoși care a fost partea cea mai grea din competiție, ce mănâncă în junglă, dacă au reușit să vâneze ceva. Au glumit și au ras împreună, Jason Derulo dându-le vedetelor din România energia necesară pentru a continua lupta în „Survivor România”.

"Mă bucur foarte tare pentru voi că ați ajuns până aici", le-a spus Jason Derulo Faimosilor care s-au bucurat de această recompensă extraordinară.

"A fost spectaculos, a fost cum, sinceră să fiu, mă așteptăm, să fie wow, wow! Sunt poate cuvintele care descriu cel mai bine tot ceea ce am trăit acolo" a declarat Elena Marin, care a profitat de această șansă pentru a-i spune celebrului star că este dansatoare și că și-ar dori să danseze în echipa sa.