Jason Derulo, conversație cu echipa faimosilor, la „Survivor România” Războinica Maria, eliminată din competiție, Roxana Nemeș părăsește Republica Dominicană din motive medicale

Faimoși și Războinici, deopotrivă, au luptat seara trecută pe <traseul piraților>, pentru șansa de a ieși din rutina pe care o au de mai bine de trei luni, de când sunt în competiție. Duelurile de excepție, răsturnări de situație extraordinare și un scor de 10 la 8 i-au dus pe Faimoși la un concert susținut de Jason Derulo, unul dintre cei mai de succes artiști ai momentului.

Faimoșii au dansat și au cântat pe hiturile celebrului star internațional.

Însă, cea mai mare surpriză pentru cei din echipa roșie a fost o întâlnire față în față cu Jason Derulo, care a avut multe întrebări legate de „Survivor România” și de supraviețuirea în jungla dominicană.

Artistul a dorit să știe de la Faimoși care a fost partea cea mai grea din competiție, ce mănâncă în junglă, dacă au reușit să vâneze ceva. Au glumit și au ras împreună, Jason Derulo dându-le vedetelor din România energia necesară pentru a continua lupta în „Survivor România”.

"Mă bucur foarte tare pentru voi că ați ajuns până aici", le-a spus Jason Derulo Faimosilor care s-au bucurat de această recompensă extraordinară.

"A fost spectaculos, a fost cum, sinceră să fiu, mă așteptăm, să fie wow, wow! Sunt poate cuvintele care descriu cel mai bine tot ceea ce am trăit acolo" a declarat Elena Marin, care a profitat de această șansă pentru a-i spune celebrului star că este dansatoare și că și-ar dori să danseze în echipa sa.

"Parcă am intrat în lumea civilizată. Este așa o senzație când stai numai pe insula asta și mergi numai la probe, când ai ajuns acolo parcă ai simțit așa că ai revenit în lumea reală, cu muzica aia, cu boxele alea foarte tari. Mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult și m-a mai scos așa din starea asta de închisoare.(...) Am simțit puțin gustul libertății", a mărturisit Cătălin Moroșanu.

Cu o umbră de regret pentru că Războinicii nu au avut și ei parte de această recompensă, Culiță Sterp a descris întâlnirea cu Jason Derulo ca pe ceva cu adevărat magic.

"Toată lumea s-a distrat, toată lumea se simțea bine, toată lumea zâmbea, era vibe frumos. Chiar aveam nevoie de asta. Îmi pare rău pentru războinici că nu au venit și ei, nu că nu au câștigat ei, îmi pare bine că am câștigat noi. Aș fi vrut oarecum să îi văd și pe ei acolo, mi-a fost milă un pic când am văzut că au pierdut", a spus acesta.

Răsturnare de situație în tabăra Războinicilor la Consiliul de eliminare. Și Faimoșii au pierdut un coechipier pe motive medicale

Surprize de proporții seara trecută pentru Războinici. Albert și Marius, cei doi nominalizați în urma consiliilor de vineri și sâmbătă, au fost salvați de public, clasându-se pe locul întâi, respectiv locul doi. Pe locul trei în preferințele telespectatorilor s-a situat Sorin. Astfel cei trei au fost nevoiți să facă alte trei nominalizări. Mellina, Sindy, Maria și Starlin au fost cei patru Războinici în pericol de eliminare din competiția ”Survivor România”. Cele mai puține voturi le-a întrunit Maria Hîngu, care și-a luat rămas bun de la colegi și de la șansa de a câștiga marele trofeu.

"Am simțit. Toate semnele duceau aici. Ar fi fost ceva wow dacă nu aș fi fost eu. (...)Survivor Romînia a fost cea mai frumoasă experiență și m-a construit în continuare că om.(...) Mă bucur că am parcurs toate traseele, n-am avut niciun joc în care să nu intru. Sportiv, am evoluat în competiția asta. Mă bucur că am ajuns până aici. Acasă va fi un nou început și Survivor România continuă pentru mine acolo", a fost ultima intervenție în ”Survivor România” a Mariei.

Cu lacrimi în ochi și emoție în glas și-a luat rămas bun și Roxana Nemeș de la echipa roșie. Din motive medicale faimoasa a fost nevoită să părăsească această competiție în care a demonstrat că este un concurent puternic atât fizic cât și psihic, și că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat.

"Mulțumesc încă o dată publicului de acasă, tuturor oamenilor frumoși și familiei mele, toți m-au susținut, sunt convinsă de asta. Vreau să vă urez în continuare succces, să credeți în voi, să nu vă mai certați, să fiți buni, să lăsați de la voi, și să câștigați", le-a spus Roxana Nemeș colegilor săi de echipă.