Jason Momoa nu mai e burlac! Este îndrăgostit nebunește de iubita lui celebră, mai tânără cu 10 ani

Jason Momoa, în vârstă de 42 de ani, și Eiza González, în vârstă de 32 de ani, au ieșit la o plimbare romantică cu motocicleta prin Malibu, California. Aceștia au optat pentru ținute lejere, în care să se simta confortabil, el fiind îmbracat într-un hanorac roz și pantaloni kaki, iar ea o jachetă și pantaloni de yoga negri.

Frumoasa actrița din „Baby Driver” stătea în spatele starului din „Aquaman", cu brațele strânse in jurul taliei lui. Cei doi îndrăgostiți au stat lipiți unul de altul pe tot parcursul plimbării și nu au uitat nici de căștile de protecție.

Eiza Gonzalez and her boyfriend Jason Momoa were seen out together in Malibu pic.twitter.com/AAoHlpQvnE