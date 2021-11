Jean de la Craiova a fost acuzat că și-a abandonat copilul. Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit pentru prima dată despre relația cu fiul său

In articol:

Jean de la Craiova nu a evitat nicio întrebare adresată de Denise Rifai în emisiunea sa și a tratat și subiectul legat de fiul său. Ani de zile în presă s-a scris că îndrăgitul interpret și-ar fi abandonat copilul din prima sa relație.

Jean de la Craiova, adevărul despre legătura cu primul său copil

Jean de la Craiova și-a deschis sufletul și a povestit cum au decurs lucrurile de fapt.

Jean de la Craiova [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jean de la Craiova avea 19 ani, iar Roxana 17. Din relația lor de doi ani s-a născut Alexandru, însă când a împlinit șase luni, cei doi s-au despărțit. În presă s-a scris că și-a abandonat copilul, însă Jean de la Craiova a vorbit în premieră în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" despre relația pe care o are cu primul său copil.

"A fost o problemă din partea mamei lui. El era mic când am plecat, avea 6 luni, am plecat că nu se mai putea sta. Nu mi-am părăsit copilul. A stat cât a stat la ei, că era mic și trebuia să stea cu mamaia că se obișnuise acolo, ca ea se măritase, a mai făcut copii, are cinci copii în total. Când s-a mărit băiatul, la 9-10 ani, a venit la mama și a locuit la bloc în Pantelimon ani de zile.

Ulterior s-a însurat, și-a făcut familie, are copil, sunt bunic. Nu l-am renegat niciodată. Când faci un bine sau când îți ajuți puiul nu trebuie să știe toată lumea. Eu nu l-am părăsit. Și acum comunicăm, au casa lor, nevasta lui. L-am recunoscut din prima zi, dar nu puteam sa-l iau eu, că avea 6 luni. Și nu mi-l dădeau ei. S-au întâmplat lucruri grave din partea mamei, de-ale infidelității.Eu eram frumos pe timpul ăla...păi mă înșeli pe mine?!", a povestit Jean de la Craiova în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Jean de la Craiova este bunic

Băiatul artistului, Alexandru, s-a așezat la casa lui și chiar l-a făcut pe Jean de la Craiova bunic. Recunoaște că nu petrece timp cu nepoțica sa, însă le este alături și îi ajută atunci când este cazul.

"Sincer, nu prea am stat cu nepoțica. Am fost la botez, am ajutat cu ce am putut, dar nu m-am ocupat eu de tot, doar am fost ca tataie. Nunta nu au făcut-o, dar s-a amânat din cauza problemelor care sunt. Urmează să se întâmple și evenimentul acesta. La botez eu am contribuit financiar, ei s-au ocupat că sunt tineri, cum le-a plăcut lor. Ninel de la Brăila este cuscru, un mare violonist. Mă bucur, se înțeleg bine.", a mai spus artistul.