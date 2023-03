Jean de la Craiova a povestit ce a făcut cu Adrian Minune, după ce nu au fost plătiți la o nuntă. Ce i-au cerut omului care nu le-a dat niciun bani după cântare: „L-a scos, l-am băgat în portbagaj, am plecat”

In articol:

Jean de la Craiova se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, cântărețul a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani.

Mai mult decât atât, Jean se află, fără doar și poate, în topul preferințelor românilor atunci când vine vorba despre evenimente și, nu de puține ori, acesta și-a încântat publicul cu fel și fel de povești din cadrul spectacolelor pe care le-a susținut de-a lungul timpului.

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusives, Jean de la Craiova a povestit o întâmplare de la un eveniment, care a avut loc în urmă cu mai mulți ani, și pe care a trăit-o chiar alături de bunul său prieten, Adrian Minune. Mai precis, la respectivul spectacol, el și amicul lui nu au fost plătiți, motiv pentru care au luat o decizie pe moment, pentru a nu pleca ”cu mâna goală” de la eveniment.

„Omul ăla stătea așa și ne-a zis: „Măi, băieți, nu am bani să vă dau că nu a venit lumea” și i-am zis că am cântat toată noaptea și că nu are cum să nu ne dea bani. Eram chiar lângă cotețul porcului când discutam și Adrian i-a spus să ne dea porcul. Era cușca mică, a intrat Adi (n. red Adrian Minune) l-a scos, l-am băgat în portbagaj, am plecat. Asta n-a fost nimic.

După ani și ani, cânt eu la un concert în aer liber, lume multă, jandarmi, gărdulețe care să ne asigure siguranța. Un om stătea sprijinit pe gard și se uita la mine, jandarmii au văzut și omul a început să strige tare: „Unde e ăla micu (n. red Adrian Minune), mi-ați luat porcul, vă sparg”. Era nenea ăla cu porcul. Le fac semn la jandarmi să-l ia și i-am dat două milioane pe porc. Era să facă vâlvă, că lumea îl căuta. Numai peripeții am cu Adrian”, a povestit Jean de la Craiova în emisiunea „Fiță cu Adiță” .

Jean de la Craiova a trecut prin multe peripeții alături de Adrian Minune

Ei bine, Jean de la Craiova nu s-a oprit din a povesti peripețiile prin care a trecut alături de bunul său prieten, Adrian Minune, iar acesta a dezvăluit o altă întâmplare, mai precis atunci când a vândut casetofonul amicului său, apoi a pierdut toți banii la jocurile de noroc.

„Cântam la Constanța, eram cazați la hotel și mai avem un concert de dimineața și eu dormeam cu el în cameră. El își cumpărase un casetofon cu luminițe, nu avea nimeni pe atunci și l-a pus pe o masă în camera de hotel și a pus casetă cu el și eu nu știam cum să fac. Pe Adrian l-a luat somnul, am scos casetofonul din priză și am fugit. În Constanța era un bazar și eu la 10 noaptea l-am vândut cu 3 mii de lei, deși el costa 6 mii de lei.

Ce fac eu acum? Cum să înmulțesc banii ăștia? Am jucat la păcănele până la 5 dimineața și am pierdut banii. Ajung în fața la hotel, era lumina aprinsă și mă gândeam ce să inventez și ce crezi că am făcut. Am mers la o mașină în parcare, am pus mâna pe cauciuc și mi-am dat pe față și când am intrat el a țipat după casetofon și l-am mințit că l-au furat. El, ca un prieten bun, s-a bucurat că nu m-au omorât”, a mai dezvăluit artistul.

Jean de la Craiova [Sursa foto: Captură YouTube]