Jean de la Craiova, atac voalat la maneliștii din noua generație: "Dacă alegi să cânți ca Jean, ca Vali Vijelie sau Salam, nu ajungi prea departe". Ce sfat le transmite îndrăgitul cântăreț

Jean de la Craiova a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" unde a atins mai multe puncte de discuție, printre care și maneliștii din noua generație.

Jean de la Craiova, nemulțumit de cântăreții de manele din noua generație

Pentru îndrăgitul interpret de muzică de petrecere, noii cântăreți de manele nu au reușit să se facă remarcați, ba chiar spune că toți cântă în același stil și nu îi poate recunoaște.

Jean de la Craiova, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Sincer și direct așa cum îl știu fanii, Jean de la Craiova a răspuns la întrebarea adresată de Denise Rifai în emisiunea pe care o moderează: "Au luat-o maneliștii pe un drum greșit?". Părerea artistului cuprinde atât critici, cât și sfaturi pentru noii maneliști.

"Nu prea am vorbit despre băieții care au ieșit acum să cânte, dar pot să spun un singur lucru. Când te apuci să faci muzica, mai ales genul ăsta muzical care e pretențios, dacă tu îți creezi un stil propriu să ajungi la om și cânți ca Jean, ca Vali Vijelie, ca Salam, nu ajungi niciodată departe, pentru că tu cânți genul lor și timbrul lor vocal...și

unu, de ce te-ar lua pe tine să cânți și nu orginalul? Fă-ți un stil al tău propriu și cântă și fă-ți drumul tău. Am observat că au început să cânte toți la fel. Nu știu care unul, care e altul. Dacă lor le merge bine așa, să meargă înainte, un sfat de-al meu mai bătrânesc: fă-ți un stil al tău propriu și cântă frumos! Și mie îmi e drag să ascult, să cânte, dar cântă la fel toți.",a spus Jean de la Craiova în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Despre stilul său, Jean de la Craiova spune că și-a ales întotdeauna piese care să unească oamenii și să le cânte despre ceea ce le lipsește,

pentru a ajunge la sufletul lor.

"Când faci meseria asta, să o faci cu drag și să transmiți omului. Bacșișiul pe care îl iei, dacă nu-i pătrunzi în suflet să-i cânți de părinți, de ce le lipsește lor. Eu am cântat de copii și părinți ca să-i unesc. Dacă nu faci astea, nu ai cum să ajungi departe. Eu nu am melodii pentru figuri sau sunt tare sau am mașini care zboară.", a mai spus atistul.

Jean de la Craiova, drumul de la cântat în tren, la artistul de succes de astăzi

Jean de la Craiova [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jean de la Craiova a avut o copilărie grea și a trecut prin multe greutăți să ajungă artistul de astăzi.

"Sacrificii au fost multe, fără sacrificii nu ajungi unde vrei. Destinul si ambiția, uitându-mă în urma. Dacă vrei să faci o meserie, nu e timp să încerci și una și alta. Dacă asta e ținta ta, acolo trebuie să mergi și trebuie să o faci cu mare profesionalism și dăruire. Nu era vorba de bani, asta îmi place, asta fac. Am cântat în tren în vagoane, făceam 3 lei, 5 lei. Mai vindeam o înghețată, de la Titu la Fusea, era o stație. Am cântat la Berărie la Gambrinus, că trebuia să ai serviciu pe timpul ăla, că dacă nu aveai și cântai te băgau la subsol. Lucram la Timpuri Noi, mergeam la restaurant, dormeam câteva ore și iar plecam la muncă.", a mărturisit Jean de la Craiova.