Jean de la Craiova, dezvăluiri în premieră despre prima sa soție, cu care are un băiat. Ce i-a făcut femeia pentru care a renunțat la școală

Jean de la Craiova a avut o relație cu Roxana, femeia care i-a dăruit primul copil, în perioada liceului. Cei doi nu au fost căsătoriți cu acte, dar au ajuns să locuiască împreună.

De ce și-a părăsit Jean de la Craiova prima soție

Mama Roxanei l-a constrâns pe artist să renunțe la școală și să se ocupe de femeia sa. În emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Jean de la Craiova a mărturisit de ce s-a despărțit de prima sa nevasta.

Jean de la Craiova, mărturisiri despre prima soție [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jean de la Craiova era elev la liceu când avea o relație cu Roxana. Soacra sa l-a pus să aleagă între școală și nevastă, iar el a ales femeia pe care o iubea. Din dragostea lor a rezultat un băiat, însă când acesta avea doar șase luni, cei doi tineri părinți s-au despărțit.

"Eram la liceu și a zis: ori nevasta, ori școala. Și am ales nevasta că era perioada de însemânțare. Era frumoasa, eu eram șugubăț. M-am căsătorit, nu cu acte, am rămas o noapte, două, apoi am rămas de tot.

M-am angajat la Timpuri Noi, aveam o meserie... puneam cârligele la macara la un obiect și făceam semn șoferului, ulterior am devenit magazioner. Lucram și seara cântam la Gambrinus. Apoi a venit copilașul, iar dragostea știi că durează 3 ani. S-au întâmplat niște lucruri și nu vreau să-mi mai aduc aminte. Ea era tânără, frumoasă, singură și a găsit pe cineva. S-a întâmplat că eu am venit mai devreme și am văzut și ne-am despărțit.Mi-a fost greu și mie și ei.", a povestit Jean de la Craiova în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Jean de la Craiova a trecut prin greu până să ajungă artistul de succes de astăzi

Jean de la Craiova, dezvăluiri emoționante la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Astăzi este un cântăreț de succes, iubit și admirat de mulți români, însă viața lui Jean de la Craiova nu a fost întotdeauna roz. A făcut multe sacrificii pentru a trăi și pentru a ajunge cine este astăzi.

"Erau timpuri și timpuri. A fost o perioadă în care tata era maistru și avea sub ordine 216 femei. Poți sa fii eunuc și tot îți mai scapă ochii. S-a întâmplat ceva cu o femeie de acolo și părinții s-au despărțit, iar eu cu frații mei am rămas cu mama și era greu să te ții de școală, cu pachete pentru toți. Nu mai făcea față. Eram mic, dar mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. La parterul blocului în care stăteam era un magazin de mobilă. M-am dus și m-am rugat să fac orice pentru 25 de lei pe zi. Strângeam hârtii, măturam și primeam bănuții. Cu ei treceam strada și era un aprozar și luam cartofi, fasole să ne facă mama de mâncare. În fiecare zi primeam câte o fisă de 5 lei. 15 lei pe zi toți frații să-i avem să ne luăm pachet la școală. Adică luam un baton de 3 lei și 2 lei un lapte și băgam în ghiozdan. De multe ori nu aveam posibilitățile astea. Ne-a fost greu câțiva ani până ne-am mărit și fratele meu s-a angajat, eu mă mai descurcam, de la măturător la mobila, am început să merg la etaj să montez și primeam mai mult.", și-a amintit Jean de la Craiova despre copilăria grea.