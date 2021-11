Jean de la Craiova și-a ales acest nume de scenă, deși nu are nicio legătură cu orașul. Mulți îl consideră oltean, dar adevărul este altul: "Am dus cu mândrie numele și nu cred că am greșit"

In articol:

Nu e român să nu știe cine este Jean de la Craiova, însă puțini știu care este numele său real. Mai mult, artistul și-a ales acest nume de scenă, deși nu are legătură cu Craiova, pentru că el s-a născut în București.

Care este numele real al lui Jean de la Craiova

Jean de la Craiova, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jean de la Craiova s-a născut pe 24 noiembrie 1970, în București, iar numele său din buletin este Jean Dumitrache.

Jean de la Craiova s-a născut într-o familie de mamă evreică și tată român.

"Bunica maternă evreică, frați, surori în Israel. Am verișoare, unchi. De-a lungul anilor mi-am cunoscut rudele. Primeam ajutoare pe timpul lui Ceaușescu, mâncam pască, dar eu sunt botezat creștin ortodox. Eu aici m-am născut, dar am și sânge de evreu prin mine. Străbunicii mei au fost deportați, i-am găsit într-un cimitir evreiesc. Puteam să beneficiez de foarte multe oportunități din partea Israelului, dar am vrut să rămân așa, ortodox, român, cântăreț.",

a povestit Jean de la Craiova la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Mulți cred că Jean de la Craiova este oltean. L-a ajutat numele de scenă în carieră?

Jean de la Craiova, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

A exista o perioadă în lumea menelelor când artiștii își alegeau numele de scenă în funcție de orașul din care proveneau.

Pe la 16 ani prietenii îi spuneau "Prințișorul din Pantelimon", dar el a ales Jean de la Craiova. Lumea continuă să creadă și astăzi că este oltean.

"Nu pot să spun că am avut de câștigat, dar cred că am dus numele de Craiova cu mândrie.

Întrebarea asta o primesc oriunde merg. Mi-e greu să răspund, dar o să vă spun pentru prima dată. Era 1989, îmi făceam părul cu feonul să plec la o discotecă în Cișmigiu. Afară era o nuntă pe strada unde stăteam la bloc, la cort și cânta Anghel de la Craiova, o voce extraordinară. Venea sunetul direct la urechea mea că aveam geamul deschis și am fugit acolo și am stat toată noaptea și mă uitam la el cum execută. Canta cu un stil oltenesc si ziceam că e timbrul care mi se potrivește mie. Am început să ascult în casă și să cânt în stilul ăla. Și la Miss Piranda așa m-am trecut Jean de la Craiova și așa mi-a ramas. Cred că am dus cu mândrie numele și oamenii mă iubesc de acolo și cred că nu am greșit.", a mărturisit Jean de la Craiova în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".