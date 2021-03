Jean de la Craiova, ținta hackerilor! Ce sumă uriașă de bani i-a fost luată artistului: ”Nu știu cum s-a întâmplat”

In articol:

Jean de la Craiova este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din România. Cunoscutul manelist se poate lăuda cu o carieră de succes în industria muzicală. Se pare că probleme nu îl ocolesc nici pe Jean de la Craiova. Artistul a fost nevoit să treacă prin momente dificile.

Mai exact, cântărețul a fost victima hackerilor, spunând că i-a fost luată o sumă uriașă de bani.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Jean de la Craiova a declarat că o grupare infracțională i-a golit cardurile. Mai mult, i s-a clonat numărul de telefon și conturile de pe rețelele sociale. Din spusele sale, hackerii au reușit să facă rost de datele sale personale. Ulterior, aceștia au schimbat cartela telefonului mobil.

„Nu știu cum s-a întâmplat, dar până la urmă a fost prinsă întreaga rețea. Am avut o problemă într-o dimineață cu telefonul care s-a oprit și mi-a clonat cartela. A sunat acolo și a spus să îmi schimbe parola, a schimbat și din aplicație. Trebuie să lucreze instituțiile mai profesional. Unul care are vrăjeală bună păcălește pe oricine. Mi-au fost furați niște bani, noroc că mi s-au restituit, vreo 200 de milioane tot s-au luat.

Într-o zi s-a întâmplat totul. Eu m-am sesizat. Dimineața m-am sesizat. Am sunat la compania de telefon să întreb ce s-a întâmplat. Și mi-au spus că am făcut eu schimbare de SIM. Eu am zis că dacă vreau să schimb SIM-ul vin personal la dumneavoastră, nu mai faceți prin telefon pentru că sunt fel și fel de oameni antrenați pentru așa ceva. Dar bine că acum sunt toate puse in ordine.”

Jean de la Craiova și-a recuperat banii

Din fericire, după ce a apelat la ajutorul autorităților, Jean de la Craiova a reușit să-și recupereze banii. Suma pe care a recuperat-o cunoscutul artist a fost în jur de 200 de milioane. Cântărețul a mai precizat că nu este pentru prima oară când trece prin asemenea momente. În urmă cu câțiva ani, cineva se folosea de telefonul lui, pentru a încărca cartele.

„Acum câțiva ani cineva își încărca din telefonul meu cartele reîncărcabile. Atunci s-au seziat cei de la firma de telefonie”.