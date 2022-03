Jean Paler a ajuns la sapă de lemn din cauza facturilor uriașe: ”E strigător la cer!”. Cum se descurcă acum actorul

In articol:

Ca mulți alți români, în perioada rece, atunci când facturile la gaze naturale și la electricitate au crescut văzând cu ochii, Jean Paler recunoaște că a fost și este și el afectat de prețurile ridicate.

Numai în prima lună a acestui an, spune vedeta, regularizarea i-a adus o factură în valoare de 1.100

de lei la gaze și una de 800 de lei la curent.

Jean Paler: ”Stau la fiecare final de lună cu inima ca un purice”

Iar lunar, sumele pe care trebuie să le scoată din buzunar, pentru a-și plăti utilitățile la apartamentul cu două cemera pe care-l deține în Sinaia, acolo unde s-a mutat de ani buni, l-au făcut să își micșoreze temperatura din locuință.

”În ianuarie mi-a venit o factură la gaze de 1.100 lei, iar la lumină de 870 de lei. Practic, pe amândouă am scos din buzunar 2.000 de lei. Noroc că mai merg de colo, colo și fac treabă și am cu ce să le plătesc. Cu toate astea, să nu vă imaginați că am în casă nu știu câte grade și mor de cald. O țin pe 17 sau 18 grade, cu mult sub cât o țineam în alte ierni, iar la Sinaia este frig”, a declarat Jean Paler, notează FANATIK.

Deși se limitează atât cât poate, punându-și chiar sănătatea în pericol, căci Jean Paler susține că mersul la farmacie a devenit pentru el un obicei, facturile l-au pus pe butuci din punct de vedere financiar.

Ba mai mult decât atât, și stresul își pune amprenta asupra vedetei. Cu gândul că ar putea să ajungă în imposibilitatea de a-și plăti datoriile, Jean recunoaște că singura lui grijă actuală sunt facturile.

”Am primit facturi mari. M-au rupt. Stau la fiecare final de lună cu inima ca un purice, de teama cât or mai veni iar facturile. La nimic nu mă mai gândesc decât la facturi. Nu am nicio reducere sau cel puțin nu știu eu de așa ceva. Au venit așa, peste așteptări, iar eu am un apartament cu două camere, ce fac alții care au spațiu mai mare? Este strigător la cer!”, mai spune artistul.

Grijă de care, se gândește el, ar fi putut scăpa pe ici, pe colo, dacă ar fi locuit la casă și ar fi beneficiat de o sobă. Doar așa, consumul de gaze ar fi mai redus și s-ar descurca mai bine cu banii.

”Asta vorbeam și cu Gabriel Dorobanțu, despre facturi. Dar la el este, totuși, mai bine decât la mine acasă. La o casă mai poți scăpa de gaze, improvizezi o sobă și te scoți. Faci centrală pe lemne, cu talaș și rumeguș, și ai căldură în toată casa. Eu am centrală termică și consumă destul de mult pentru apă caldă la bucătărie și la baie, dar face și căldură în toată casa”, mai susține actorul.

Privind la ce se întâmplă pe piața economică din România, Jean Paler spune că nu ar fi exclus ca în viitor scumpirile să permiste pe mai toate planurile. El crede că, pe fondul războiul din Ucraina, acesta fiind un motiv scos la înainte de cei de la putere, prețurile vor mai crește, iar criza va bate la ușă.

”În cinci ani cred că o să ajungem să ne strângem cureaua de la pantaloni cu cureaua de la ceas! Să vedeți cât o să crească în continuare prețurile, și la utilități, și la alimente. Iar guvernanții o să pună totul pe seama războiului din Ucraina. Acum au motive în plus, să scumpească iar totul”, a mai declarat actorul Jean Paler.