Jean Paler, internat la Terapie Intensivă, după ce i s-a făcut rău pe scenă. Cât de gravă este starea actorului: „Foarte bine nu voi mai fi niciodată”

Jean Paler, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la noi din țară, trece prin clipe grele, după ce i s-a făcut rău pe scenă și a ajuns de urgență la spital.

În aceste momente, este internat la Terapie Intensivă în cadrul unui spital din Ploiești. Actorul a mai avut în trecut probleme de sănătate. În urma situației cu care se confruntă, Jean Paler a făcut primele declarații. Iată în ce stare se află!

Jean Paler este un actor român de comedie foarte cunoscut la noi în țară. Artistul, în vârstă de 70 de ani, a fost și este îndrăgit de o mulțime de oameni, pentru carisma și simțul umorului de care a dat mereu dovadă. Prin talentul său actoricesc a reușit să își clădească o carieră de succes și să facă oamenii să zâmbească de câte ori a avut ocazia. Acum, însă, trece prin momente dificile, căci a ajuns de urgență la spital. Se pare că starea lui de sănătate nu este cea mai bună, fiind monitorizat la Terapie Intensivă.

După ce i s-a făcut rău pe scenă, îndrăgitul actor a fost la mai multe spitale, iar într-un final a rămas sub supravegherea medicilor la cel din Ploiești, unde este internat pe secția de cardiologie. În trecut, acesta a mai suferit probleme cu inima.

Jean Paler a dezvăluit cum se simte în aceste momente

În cadrul unui interviu recent, Jean Paler a făcut mai multe declarații despre starea lui de sănătate. Actorul a mărturisit că acum se află internat la Terapie Intensivă, sub atenta supraveghere a medicilor, după ce i s-a făcut rău pe litoral, în timpul unui spectacol. A menționat că le este recunoscător doctorilor pentru faptul că i-au salvat viața, însă se simte trist că a fost nevoit să pună pe pauză activitatea profesională.

Acesta va fi nevoit să mai stea câteva zile în spital, până va reuși să se pună pe picioare.

„De 7, 8 zile mi-e foarte rău. Am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul în care locuiesc. Acum sunt la spitalul din Ploiești, pe perfuzii, la Terapie Intensivă. Mi s-a făcut rău pe scenă. Eram pe litoral, acolo am avut primele stări de rău, apoi am tot umblat prin medici.

Mai trebuie să stau internat până mă mai pun pe picioare, dar foarte bine nu voi mai fi niciodată. Am și stenturi la inimă, după infarctul suferit în urmă cu mai mulți ani.

Le mulțumesc medicilor că mi-au salvat viața. Păcat că a trebuit să întrerup spectacolele de pe litoral. Mai aveam vreo șase, la teatrele de vară”, a mărturisit Jean Paler, pentru playtech.ro .