Jean Paler se confruntă cu probleme de sănătate grave: „Doctorii se minunează...”

Jean Paler este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din România. În vârstă de 68 de ani, Jean Paler se confruntă cu multe probleme de sănătate. El a mărturisit că pesnia lunară nu îi ajunge nici pentru a își plăti tratamentul. Artistul a mărturisit că medicii se minunează de starea lui de sănătate actuală.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni.

Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc.

Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a povestit actorul de comedie, la emisiunea Teo Show.

Actorul Jean Paler

Jean Paler: „Cea mai mare durere e singurătatea!”

Jean Paler a mai transmis că odată cu bătrânețea, dar și cu boala care s-a năpustit asupra lui, actorul de comenie a rămas fără niciun prieten.

„Când m-am îmbolnăvit veneam de la ski. Nici un fel de simptome nu am avut înainte. Am plecat să-mi iau pâine, eu locuiesc la Sinaia, la bloc. Am făcut infarctul pe stradă, am căzut în cap! Cea mai mare durere e singurătatea! E o condamnare!

Vremurile pe care le trăim sunt urâte, plus singurătatea e prea mult! Cuvântul prieten a rămas numai în DEX, nu mai există. Există doar cunoștințe. M-au dat total uitării de când sunt la Sinaia, parcă nici nu exist”, a mai spus Jean Paler.