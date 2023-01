Jelena Ostapenko uimește cu fiecare nouă apariție. Tenismena s-a certat cu toată lumea la Australian Open 2023

In articol:

Jelena Ostapenko (25 de ani, 17 WTA) uimește cu fiecare nouă apariție, și nu doar prin prisma reușitelor sportive. Iată cum s-a prezentat letona la Australian Open 2023!

Jelena Ostapenko (25 de ani, 17 WTA) a început Australian Open 2023 cu o victorie împotriva tenismenei Dayana Yastremska (22 de ani, 101 WTA), scor 6-4, 6-2. Însă, succesul sportiv al letonei a fost cel mai puțin aspect discutat atât în timpul meciului, cât și după terminarea acestuia. Astfel că, așa cum toată lumea s-a obișnuit, cele mai discutate aspecte legate de Ostapenko au fost lamentările sale și ținuta purtată.

Letona a ales să poarte la Melbourne un echipament în culori intense și „puternice”, un portocaliu și un indigo. Potrivit digisport.ro, Jelena Ostapenko surprinde cu fiecare apariție de aproape un an, de când a încetat colaborarea cu un sponsor tehnic tradițional, cu care au contracte multe colege din circuit.

Aceeași sursă scrie că letona colaborează în prezent cu un producător din țara natală.

Jelena Ostapenko [Sursa foto: Captură Twitter]

Jelena Ostapenko rămâne o figură în circuitul WTA, scrie ziare.com. Jucătoarea de tenis a trecut în turul trei la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi pe Anna Bondar, din Ungaria. Letona s-a impus cu 7-6, 5-7, 6-0, după un meci de două ore și 36 de minute, adaugă sursa menționată anterior.

Deși fost mereu în avans, Jelena nu s-a abținut din a face un adevărat show. Tânăra sportivă de 25 de ani s-a certat cu oamenii din boxa ei și a contestat inclusiv sistemul hawk-eye, care stabilește când o minge este în teren sau în afara acestuia.

