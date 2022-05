Jeni Nicolau, un artist adevărat! De ce o iubesc oamenii atât de mult? "Această profesie se poate răzbuna dacă nu o iubești" | EXCLUSIV

In articol:

Jeni Nicolau este o adevărată personalitate a României. Publicul o îndrăgește pentru carisma și naturalețea ei. Jeni Nicolau s-a făcut remarcată prin parodiile pe care le face, care stârnesc amuzament în rândul fanilor ei. Pe lângă cariera de succes, artista are și o poveste de viață impresionantă.

Cum a cucerit Jeni Nicolau publicul?

Jeni Nicolau este fără doar și poate un artist desăvârșit. Are printre cele mai longevive cariere și în continuare este foarte iubită de public. Cum reușește și care e secretul ei, ne-a spus chiar Jeni Nicolau, într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro.

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Cel mai important este ca artist, ca actor, ca om, să rezonezi cu locul și oamenii unde mergi. Eu mă rog mereu la Dumnezeu să mă duc acolo unde oamenilor le strălucesc ochii când mă văd. Nu toată lumea are simțul umorului și de aceea vreau să ajung numai acolo unde pot să împart zâmbete, iubire și unde oamenii se folosesc de momentele noastre împreună, pentru a le fi mai bine și lor și mie. Eu mă hrănesc cu această profesie, am 30 de ani de carieră, această profesie este în pielea mea, în sufletul meu, în părul meu, în unghiile mele, în tot ceea ce sunt eu. De aceea, sunt foarte activă și pe rețelele de socializare, sunt foarte iubită și pe TikTok, chiar dacă la început am fost reticentă. Această profesie se poate răzbuna dacă nu o iubești în totalitate și dacă nu faci totul pentru oameni, este legată strict de sufletul omului." , a declarat Jeni Nicolau, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum și-a început Jeni Nicolau cariera?

Provocată într-una dintre emisiunile difuzate pe canalul de YouTube WOWnews să povestească o amintire din cariera ei care a marcat-o, Jeni Nicolau și adus aminte cu drag de debutul său în teatru și ziua în care a decis că asta e ceea ce vrea să facă.

"Aveam 15 ani, neîmpliniți, când, într-o iarnă, în 1982, tatăl meu s-a stins, iar eu a doua zi după ce l-am înmormântat, m-a dus să cumpăr lapte, dimineața la 5. Stând la rând la lapte, am cumpărat un ziar. Și în ziar era un anunț că trupa de teatru Filotalia, în ziua respectivă, susține un cocnurs cu tineri interpreți, viitori tineri actori. M-am dus, am cumpărat laptele, m-am dus acolo, am așteptat 4 ore, mi s-a stricat și laptele, apoi am venit acasă, am luat o ceartă de la mama și o muștruială pe cinste. Din 100 și ceva am luat 4 și din momentul acela nu m-am mai despărțit de această superbă profesie.", a mărturisit Jeni Nicolau, în platoul WOWbiz.