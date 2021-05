Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au împăcat după 17 ani de la despărțire! Formează din nou un cuplu, deși artista abia s-a despărțit de Alex Rodriguez

In articol:

Lopez și actorul Ben Affleck au fost surprinși de mai multe ori împreună, acasă la artistă. Mai mult, presa mondenă internațională relatează că cei doi au plecat în vacanță.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au mers pe căi separate în 2004, o vacanță recentă în Montana ar putea indica învierea uneia dintre poveștile de dragoste preferate de la Hollywood.

După ce J.Lo și-a încheiat logodna cu Alex Rodriguez și Affleck s-a despărțit de Ana de Armas, cei doi au fost văzuți din nou. Presa internaționaă scrie că pe 30 aprilie actorul a fost fotografiat de mai multe ori vizitând casa artistei din Los Angeles.

La aproape două decenii după ce s-au despărțit, Lopez și Affleck au plecat într-o vacanță de o săptămână în Montana.

O persoană din cercul lor a confirmat escapada la E! Știri: „Le pasă cu adevărat unul de celălalt și au reluat povestea unde au rămas.”

Potrivit People, cântăreața a zburat la Los Angeles pentru a petrece mai mult timp cu fostul ei logodnic. Săptămâni mai târziu, Affleck ar fi luat și un zbor către reședința lui J.Lo din Miami pentru a petrece timp mai confortabil și de calitate cu actrița.

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au cunoscut în 2001. Cum a început povestea de dragoste

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au întâlnit pentru prima oară pe platourile de filmare ale lui Gigli[Sursa foto: Captură YouTube]

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au întâlnit pentru prima oară pe platourile de filmare ale lui Gigli, o comedie lansată în 2003.

La acea vreme, J.Lo era căsătorit cu al doilea soț, dansatorul Cris Judd. Relația dintre ea și Affleck a devenit publică la scurt timp după divorțul ei de Judd.

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au logodit în 2002

J.Lo a confirmat fericită vestea într-un interviu cu Diane Sawyer. „Este cel mai magnific lucru pe care l-am văzut vreodată”, a spus ea despre diamantul roz de 6,1 carate pe care i l-a dat Affleck. Bijuteria ar fi costat 2,5 milioane de dolari.

Cei doi programaseră și nunta în septembrie 2003, însă au decis să o amâne.

"Din cauza atenției mass-media excesive din jurul nunții noastre, am decis să amânăm data. Când ne-am trezit gândindu-ne serios să angajăm trei „mirese false” separate în trei locații diferite, ne-am dat seama că ceva nu este în regulă. Am început să simțim că spiritul a ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai fericită zi din viața noastră ar putea fi compromis. Am simțit că ceea ce ar fi trebuit să fie o zi veselă și sacră ar putea fi stricată pentru noi, familiile și prietenii noștri.", au declarat cei doi la momentul respectiv.

Jennifer și Ben Affleck s-au despărțit în 2004

Pe 22 ianuarie 2004, cei doi și-au încheiat logodna. J.Lo a confirmat vestea tristă prin purtătorul de cuvânt al acesteia.

„Confirm zvonul că Jennifer Lopez și-a încheiat logodna cu Ben Affleck. n acest moment dificil, vă cerem să îi respectați intimitatea.”, se susținea în acel moment în declarație, pentru MTV.

Jennifer Lopez s-a căsătorit cu Mark Anthony la 5 luni de la despărțirea de Ben Affleck

Jennifer Lopez s-a căsătorit cu Mark Anthony la 5 luni de la despărțirea de Ben Affleck[Sursa foto: Captură YouTube]

În iunie 2004, cântăreața Jennifer Lopez s-a căsătorit cu cantautorul și prietenul de lungă durată Marc Anthony. Cei doi au împreună gemeni, fiica Emme Muñiz și fiul Max Muñiz. Relația lor a durat până în 2014.

În cartea ei din 2014, "True Love", J.Lo a reflectat asupra perioadei tulburi dintre anunțarea despărțirii sale de Affleck și căsătoria cu Anthony.

„Ben și cu mine ne-am despărțit în momentul în care am crezut că ne angajăm unul pentru celălalt pentru totdeauna, a fost prima mea adevărată durere de inimă, am simțit că inima mi-a fost smulsă din piept. Am căutat confort în altă persoană, am încercat să găsesc pe cineva care să mă facă să mă simt iubită și dorită... Marc a revenit în viața mea la trei zile după ce ar fi trebuit să fiu la altar spunând „DA” altui bărbat.", scrie Jennifer Lopez în cartea sa.

Ea a adăugat că intrarea într-o nouă relație a fost încercarea ei de a rezolva rapid durerea ei de inimă.

„Gândindu-mă înapoi, poate în adâncul sufletului, am știut că este vorba de un bandaj pe tăietură, că rana mea nu fusese cusută sau vindecată. Dar am împins toate astea în fundul minții mele. Pentru că viața face întorsături imprevizibile, nu? Și trebuie doar să mergi cu ceea ce simți că este cel mai bun în acest moment.", a spus artista.

Ben Affleck s-a căsătorit cu Jennifer Garner, în 2005

Ben Affleck s-a căsătorit cu Jennifer Garner, în 2005[Sursa foto: Captură YouTube]

Și Affleck a trecut repede la următoarea relație. S-a căsătorit cu Garner în 2005, iar noul cuplu de la Hollywood au împreună trei copii: fiicele Violet și Seraphina Affleck și fiul Samuel Affleck. Cuplul a divorțat în 2018.