Jessie J a pierdut sarcina. Cântăreața era însărcinată cu primul ei copil: „Sunt încă în stare de șoc”

Viața cântăreței Jessie J s-a schimbat peste noapte. Dacă în urmă cu câteva zile era fericită și pregătită să ducă până la capăt sarcina, astăzi este devastată de durere, după ce a suferit un avort spontan.

Jessie J a pierdut sarcina: „Sunt încă în stare de șoc”

Jessie J, în vârstă de 33 de ani, era însărcinată cu primul copil, însă nu-și anunțase oficial sarcina. Artista internațională a încheiat relația de 7 luni cu Max Pharm, în urmă cu ceva timp, iar la aflarea veștii că va deveni mamă a ales să aibă grijă singură de copil.

În urmă cu o zi, Jessie J a anunțat că trece prin momente foarte grele, după ce a aflat că bebelușul, pe care îl considera un miracol în viața ei, l-a pierdut, în urma unui avort spontan. Pe lângă mesajul scris pentru admiratori, artista a postat și o poză în care se vede că este devastată, în timp ce în mână ține un test de sarcină.

De asemenea, Jessie J a spus că vestea a primit-o la cea de-a treia ecografie, atunci când medicii au descoperit că inima bebelușului nu mai bate.

„Ieri dimineață râdeam cu o prietenă care spunea «serios, dar cum voi trece peste concertul meu în LA mâine seară fără să spun întregului public că sunt însărcinată». Până ieri după-amiază îmi era teamă să trec peste concert fără să stric ceva. După ce am făcut a treia ecografie, medicii mi-au spus că inima bebelușului s-a oprit.

Î n această dimineață simt că nu am control asupra emoțiilor. Poate o să regret că postez asta sau poate nu. De fapt, nici nu știu. Ceea ce știu este că vreau să cânt diseară. Nu pentru a evita durerea sau procesul, dar pentru că știu că să cânt mă ajută.

Am avut două concerte în 2 ani, iar sufletul meu are nevoie de asta. Știu că unii oameni ar spune să anulez, dar acest moment mă ajută. Am început să cânt când eram tânără pentru bucuria sufletului meu și ca o terapie pentru dragostea de sine. Vreau să fiu sinceră și să nu ascund ceea ce simt. (…) Mă cunosc și știu că aș fi vorbit pe scenă despre asta. Deci, în loc de un discurs emoționant în lacrimi încercând să-mi explic energia. Acest lucru mă face să mă simt mai în siguranță.

Am decis să am un copil singură. Pentru că știu că este tot ce îmi doresc și viața este scurtă. Să rămân însărcinată a fost un miracol în sine și o experiență pe care nu o voi uita niciodată și știu că o voi avea din nou. Sunt încă în stare de șoc, tristețea este copleșitoare. Dar știu că sunt puternică și știu că voi fi ok”, este mesajul postat de Jessie J pe Instagram.

