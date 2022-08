Jo și Juno au pus punct definitiv! Artista a rupt tăcerea și a spus tot ce s-a întâmplat între ei: "Nu o să mai am niciodată o iubire atât de intensă"

In articol:

Jo este una dintre cele mai îndrăgite artiste din industria muzicală românească. Stilul unic de a interpreta piesele, timbrul vocal răgușit plăcut și personalitatea ei plină de carismă sunt principalele ingrediente ale succesului ei.

Jo, adevărul despre despărțirea de Juno

Cântăreața a trecut prin multe și are o viață tumultoasă, însă a reușit mereu să treacă peste și să se bucure de ceea ce face zi de zi și anume muzica.

Jo și Juno au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 4 ani și jumătate. Cei doi s-a despărțit în urmă cu ceva timp și au păstrat tăcerea despre adevăratele motive ale rupturii. Jo a decis să nu mai țină nimic secret, așa că a dezvăluit totul în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă.

"Nu cred că o să mai am o iubire atât de intensă cum am avut-o cu Juno. Nu știu dacă o să mai iubesc vreodată așa. L-am iubit și îl iubesc foarte tare. Juno o să rămână pentru totdeauna unul dintre oamenii la care o să țin cel mai mult. E unul dintre cei mai talentați artiști de la noi din țară. Prima dată de asta m-am îndrăgostit și cred că și asta m-a ținut acolo. În relația asta, noi am fost ca șoarecele și pisica. Niciunul dintre noi nu a avut răbdare, suntem diferiți și mereu ajungeam într-un punct în care nu ne înțelegeam. Atunci devenea toxic. La un moment dat, mi-am dat seama că am obosit.", a declarat Jo.

Ar putea Jo să îl vadă pe Juno cu o altă femeie?

Deși nu s-au despărțit de foarte mult timp, Jo a luat în calcul situația în care fostul ei iubit își va face o nouă relație. Iată ce simte vizavi de acest lucru.

"Acum suntem prieteni, chiar suntem bine. Am tot auzit chestii și nu mă afectează. Simt ca o dragoste de mamă. Cred că aș putea să îl văd cu altă femeie. Oricum e și recentă treaba. S-a terminat acum 5 luni. Câte chestii ne-am făcut noi nașpa, rele și nu am putut să o terminăm atunci, s-a terminat în momentul în care a trebuit să se termine. La un moment dat, totul era despre mine și mi-am dat seama că toată iubirea necondiționată pe care i-am oferit-o timp de 4 ani a început să dispară. Atunci mi-am pus niște semne de întrebare.", a mărturisit Jo, la Vin de-o poveste.

