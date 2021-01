Jo și Juno, împreună la TV! Cei doi artiști se gândesc la o împăcare?! "O s-o iubesc.."

In articol:

În urmă cu doar câteva luni, cei doi artiști șocau pe toată lumea cu decizia lor! Jo și Juno au decis să meargă pe drumuri diferite, după ce și-au dat mai multe șanse de-a lungul relației. Totuși, se pare că aceștia au fost invitați împreună la o emisiune.

Jo și Juno se gândesc la împăcare?!

Cum a decurs întâlnirea între cei doi îndrăgostiți, care își jurau că o să treacă peste orice împreună?!

Chiar dacă și-au spus adio, se pare că între Jo și Juno mai există sentimente. Aceștia au fost invitați separat în cadrul unei emisiuni. Totuși, artistul a ținut să îi transmită câteva cuvinte fostei sale iubite. Emoționat, Juno a declarat faptul că aceștia sunt în continuare prieteni și că iubirea lui pentru ea va fi una veșnică.

Jo și Juno [Sursa foto: Instagram]

”Suntem prieteni! O s-o iubesc toata viața mea”,

a spus Juno în direct.

În tot acest timp, cântăreața aștepta să intre în direct, însă aceasta avea ochii în lacrimi încă din culise, semn că iubirea dintre ei nu s-a stins.

Jo, declarații după despărțire

Jo a dat primele declarații despre despărțire și susține la momentul actual că vrea să țină viața personală departe de ochii curioșilor.

”Îmi doresc foarte mult ca dintr-un anumit punct al vieții mele să țin foarte privată viața personală.

Am greșit că am făcut-o mai publică decât trebuia. Sunt foarte împlinită, am oameni care sunt în jurul meu. Nu o să stresez oamenii cu poveștile mele mai puțin fericite. Mă bucur că am familia fericită și o am aproape, în rest nu contează absolut nimic.” , a declarat Jo, în urmă cu ceva timp, pentru Antena Stars.