Jo și Juno s-au despărțit definitiv! Primele declarații ale cântăreței: "Am greșit.."

Jo și iubitul ei au decis să meargă pe drumuri diferit și se pare că decizia este una definitivă.

După o relație de mai bine de doi ani, cei doi îndrăgostiți au decis să se despartă. În ultima perioadă, Ioana Anuță și Juno s-au tot împăcat și despărțit, iar de data aceasta se pare că decizia este una definitivă. Cântăreața a dat primele declarații despre situația actuală.

Jo și Juno și-au spus adio definitiv

Ioana Anuță și partenerul ei de viață formau unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi din țară. Cu toate acestea, se pare că lucrurile dintre ei nu au mai putut fi rezolvate, iar cei doi îndrăgostiți au decurs la un gest neașteptat, s-au despărțit.

Cântăreața a dat primele declarații despre despărțire și susține că vrea să țină viața personală departe de ochii curioșilor.

”Îmi doresc foarte mult ca dintr-un anumit punct al vieții mele să țin foarte privată viața personală. Am greșit că am făcut-o mai publică decât trebuia. Sunt foarte împlinită, am oameni care sunt în jurul meu. Nu o să stresez oamenii cu poveștile mele mai puțin fericite. Mă bucur că am familia fericită și o am aproape, în rest nu contează absolut nimic.”, a declarat Jo pentru Antena Stars.

Totuși, chiar dacă cei doi nu mai locuiesc împreună, se pare că vor colabora în continuare din punct de vedere profesional. Totodată, chiar dacă artista vrea să arate că nu suferă, adevărul este altul. În ultima piesă scoasă de aceasta, versurile sunt impresionante și ne duc cu gândul la o poveste de iubire, care are un final nefericit.

”Іubіrеа mеа/ Dе се mа lаѕі tu ѕа mа іnес іn lасrіmі/ Іubіrеа mеа/ Dе се nе іubіm numаі сu fос ѕі раtіmі/ Іubіrеа mеа/ Dе се аі ѕесаt іnіmа mеа сu tоtul/ Іubіrеа mеа/ Аr vrеа ѕі еа іubіrеа tа/ Eu vreau sa-ti dau totul din mine/ Iti dau sufletul, iti dau iubire/ Eu vreau sa-ti fie tie bine/ Si tu te gandesti numai la tine”, sunt câteva dintre versurile piesei.