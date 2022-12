Jo, stări de rău în timpul unui concert, din cauza problemelor de sănătate. Ce se întâmplă cu artista?: „De o săptămână sunt la pat”

In articol:

Jo este una dintre cele mai talentate și apreciate artiste din România. Vedeta este activă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

După cum se știe deja, Jo trece prin momente dificile de câteva zile. Artista se confruntă cu probleme de sănătate și cu toate acestea, și-a găsit puterea să urce pe scenă. Totuși, această decizie a fost una neinspirată, artista având o surpriza neplăcută în fața fanilor.

Jo, despre problemele cu care se confrunta

Jo nu s-a simțit bine în ultimele zile și și-a anunțat fanii că se confruntă cu o viroză. În perioada ce tocmai a trecut, artista și-a anulat un concert, însă și-a dorit foarte mult să îl onoreze pe cel de ieri. Cu toate acestea, decizia a fost cu totul și cu totul neinspirată, deoarece, în timpul concertului, chiar la ultima piesă, i s-a făcut foarte rău și a simțit cum începe să facă febră.

„ Voiam să vă zic ce experiență am trăit astăzi și ce mi-am dat seama. Eu de o săptămână sunt la pat, astăzi am crezut că mă simt un pic mai bine cumva pentru că mi-am și alimentat asta în cap, știam că am concert astăzi și că trebuie să fiu bine.(...) La ultima piesă mi s-a făcut super rău, am simțit cum fac febră iarăși și am tras concluzia că, pur și simplu, corpul nostru știe atunci când ai nevoie de el, cât ai nevoie de el, știe să își dozeze energia în așa fel încât să îți termini treaba și atât”, a mărturisit Jo pe Instagram, la secțiunea Stories.

Jo, despre finala emisiunii la care a luat parte

Jo a mărturisit că se simțea foarte rău, însă corpul ei a luptat pentru a duce la bun sfârșit finala emisiunii la care a participat.

„ Eu acum o săptămână, când am căzut, a fost fix după finala emisiunii. M-a ajutat cumva corpul, chiar dacă știu că și în finală am stat la perfuzii ca să îmi revin, să pot să mă pun pe picioare. Aveam energie cât să duc finala la bun sfârșit și am dus-o, dar în schimb, a doua zi după finală gata, am fost la pat și am fost rău, de asta a și trebuit să anulez un concert. Acum credeam că m-am făcut bine(...) Simt că am nevoie să dorm.”, a mai spus artista.

