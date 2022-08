JO, super sexy într-o destinație de vacanță exotică! Artista nu a plătit o avere, dar a văzut peisaje de vis | EXCLUSIV

In articol:

Vedetele s-au întrecut în vacanțe luxoase anul acesta, însă artista Jo este o adevărată sursă de inspirație pentru turiștii români. Artista a ales o destinație exotică, un loc de vis unde cazarea nu ajunge la mii și chiar zeci de mii de euro.

Din contră, Zanzibarul este recunoscut pentru prețurile decente, fiind una dintre destinațiile virale și pe Tik-Tok.

Cântăreața a postat recent mai multe imagini dintr-o vacanță pe care a realizat-o anul acesta. Pe final de vară, artistei se pare că îi zboară gândul la sejurul exotic pe care l-a petrecut în Zanzibar. Jurnaliștii WOWbiz.ro au fost impresionați de peisaje așa că s-au interesat și au aflat și cât a plătit Jo pentru sejurul exotic.

Jo, vacantă exotică în Zanzibar

Artista a petrecut un sejur într-unul dintre cele mai exotice locuri de pe Pământ, mai exact în Zanzibar. Acolo Jo s-a distrat de minune și a avut timp să facă numeroase fotografii, printre care și unele sexy, pe care să le distribuie în mediul online.

Citeste si: Jazzy Jo spune lucrurilor pe nume! Așa se simte în lumea showbiz-ului: "Aici se creează toate relațiile"| EXCLUSIV

Pe lângă peisajele superbe, vacanța cântăreței a mai avut un plus, nu a fost exagerat de scumpă. Dacă până acum am văzut, în mare parte, doar vacanțe de mii sau chiar zeci de mii de euro, iată că Jo ne arată că se poate să ai parte de un sejur de vis și la un preț de până în 1.000 de euro.

Jo, în timpul vacanței din Zanzibar [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: ,,Are concerte pentru că este frumoasă." Mihai Traistariu, atac dur la adresa Antoniei- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cât a costat sejurul exotic

Plaje înconjurate de ape albastre și pline de palmieri ce se înalță spre cer, dar și cazări superbe, cu piscine infinity sau jacuzzi private sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le găsești pe celebra insulă.

Jurnaliștii WOWbiz.ro s-au interesat și au aflat că o săptămână de cazare în respectivul hotel costă puțin peste 2.000 de lei, iar pentru o noapte, turiștii plătesc aproximativ 350 de persoană.

Citeste si: Roxana Nemeș, show incendiar în Turcia! Artista a purtat o ținută super sexy și a încins turiștii dintr-un resort de lux din Antalya| EXCLUSIV

Prețurile sunt chiar mai mici ca la Mamaia și ca cele de pe litoralul românesc, iar condițiile și peisajele te pot lăsa oricând cu gura căscată. Tocmai din aceste motive, Zanzibar a devenit viral și pe Tik-Tok, mai mulți internauți realizând videoclipuri în care prezintă cât de ieftin este traiul pe insulă. Totuși, prețurile se schimbă atunci când vine vorba de biletele de avion, care pot ajunge și până la 1.000 de euro.

Jo în Zanzibar [Sursa foto: Instagram]

Jo, vacanțe de vis în Santorini și Barcelona

Artistei se pare că îi plac plimbările și așa și trebuie. După concerte în toată țara și emisiuni, filmări pentru videoclipuri și ședințe foto, fiecare divă merită și o vacanță așa cum se cuvinte.

Pentru vara acestui an Jo a ales să meargă în Santorini, acolo unde s-a plimbat cu barca și a făcut o serie de selfie-uri extrem de sexy.

După Santorini a urmat Barcelona, o destinație pe care mai multe staruri autohtone au frecventat-o anul acesta, printre ele fiind și Carmen Grebenișan.

" Am avut 10 zile libere toată vara. 5 am fost în Santorini, 5 în Barcelona… de luni începe nebunia. Nu mai am liber până în decembrie. Mai știți când v-am zis ca ma rog la Dumnezeu sa am multă treabă? Se întâmplă și sunt extrem de fericită. Nu știu ce am făcut eu bun în viața asta sau în altele, dar mereu când mă rog, primesc exact ceea ce îmi doresc", a scris Jo pe Instagram, din timpul vacanței.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!