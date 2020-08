Joaca in Liga 1! Opteaza pentru gazduire prin servere dedicate!

Daca iti doresti rezultate si o crestere de business liniara, atunci trebuie sa iei in considerare atat tipul de hosting, cat si calitatea sa. Pentru a atinge un nou nivel, gazduirea partajata nu mai este o optiune, iar serverele virtuale private isi vor face treaba pentru o scurta perioada de timp. Aminteste-ti ca imparti serverul cu alte sute sau poate chiar mii de site-uri, astfel ca este imposibil ca viteza de incarcare, nivelul de securitate sau controlul sa fie la cel mai inalt nivel. Este timpul sa faci o schimbare; este timpul sa optezi pentru servere dedicate!

Trebuie sa-ti spunem inca de la inceput ca serverele dedicate au un pret mai mare decat gazduirea partajata sau VPS, ceea ce inseamna ca primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa decizi daca o astfel de investitie este rentabila. In acest sens, ar fi de ajutor pentru tine sa raspunzi la cateva intrebari simple:

· Te satisface puterea de procesare actuala?

Citeste si: Surpriză totală! Câți români au murit în pandemie față de 2019 - evz.ro

· Cantitatea de latime de banda actuala este suficienta?

· Ti se ofera securitatea de care ai nevoie?

· Cum se incarca site-ul in perioadele de trafic intens?

Cu toate ca pretul este mai mare, beneficiile pe care le ofera gazduirea prin servere dedicate sunt net superioare fata de orice alta forma de hosting. Vorbim de o cu totul alta liga!

In primul rand, vei beneficia de resurse dedicate. Mai exact, memoria RAM, latimea de banda si spatial de stocare nu vor mai fi impartite cu alte site-uri, ceea ce inseamna ca site-ul tau se va comporta impecabil oricand, fie ca vorbim despre o oferta de Black Friday exceptionala sau o campanie organizata in parteneriat cu cei mai cunoscuti influenceri. In plus, ai acces complet la root si vei putea sa configurezi singur setarile serverului pentru a te asigura ca totul merge perfect la orice ora si in orice moment. Poti sa rulezi propriile aplicatii sau sa folosesti un alt sistem de operare fata de ceea ce-ti ofera compania de hosting cu care colaborezi. Pe scurt, controlul pe care serverele dedicate ti-l ofera este flexibil, prietenos si scalabil.

De altfel, gazduirea prin servere dedicate este de incredere. Nu doar ca ai certitudinea ca site-ul va performa chiar si cand traficul atinge nivelul maxim, dar poti avea incredere ca exista posibilitati infime ca serverul sa pice. Este important ca site-ul tau sa fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, 365 de zile pe an. Toate aceste beneficii se traduc printr-o experienta mult mai buna pentru utilizatori, ceea ce conduce, inevitabil, la o rata de conversie mai buna, deci vanzari mai mari.

Nu in ultimul rand, trebuie sa stii ca serverele dedicate ofera cel mai inalt nivel de securitate. Indiferent de compania cu care colaborezi, gazduirea partajata si cea VPS nu vor putea niciodata sa se compare cu serverele dedicate din acest punct de vedere. Nu uita ca cele doua presupun sa imparti serverul cu alte site-uri, ceea ce inseamna, implicit, ca actiunile site-urilor de pe server te pot afecta si pe tine. O astfel de investitie iti va oferi protectie mai buna impotriva atacurilor cibernetice de orice natura. Plus ca poti sa instalezi propriile aplicatii care sa intareasca securitatea.