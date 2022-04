“﻿Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, pe primul loc in preferintele telespectatorilor de la orase!

“Jocul cuvintelor cu Dan Negru” cucereste tot mai multi romani de la o editie la alta! Quiz show-ul care iti pune mintea la treaba a plasat Kanal D pe primul loc in audiente, la nivelul publicului de la orase, statia inregistrand 4,0% Rating si 13,7% Share pe All Urban, in intervalul difuzarii emisiunii.

La nivel National, quiz show-ul a acumulat 4,2% Rating si 13,8% Share, pozitionand statia pe locul secund in audiente.

Minutul de aur, inregistrat la 22:30, a tinut aproape un milion de romani cu ochii pe Kanal D, la “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”; 735 000 de telespectatori din intreaga tara au urmarit, in medie, aseara, acest quiz extrem de atractiv tocmai prin simplitate.

Un tanar de 21 de ani, din Cluj, student la Inginerie Fizica si pasionat de istorie si politica, a fost castigatorul editiei de aseara “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”. Dupa o cursa contracronometru in “arena cuvintelor”, Victor si-a adjudecat suma de 5000 de lei, dar si cuvintele de lauda ale amfitrionului show-ului.

Nu pierdeti astazi, de la 22:30, o noua editie antrenanta a quiz show-ului care pune mintea la treaba, “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, de la 22:30, la Kanal D.