Jocurile LOVEimpice te duc in Republica Dominicana!

feb 1, 2021 Autor: Amalia Florea

Radio Impuls si matinalul „Scularea!” declara deschise Jocurile LOVEimpice! In februarie, luna dragostei, cel mai antrenat, andurant si devotat cuplu, va fi premiat cu o saptamana de vacanta de vis in Republica Dominicana si o vizita in locurile unde se filmeaza „Survivor Romania”, reality-ul revolutionar difuzat de Kanal D!

Au trecut prin incercarile izolarii impuse de pandemie si au ramas impreuna, este evident ca ii leaga ceva extrem de puternic.

Dar cat de durabila si reala este aceasta legatura vom descoperi pe parcursului unor probe inedite si pline de amuzament.

Cuplurile dornice sa participe la Jocurile LOVEimpice se pot inscrie pana pe 12 februarie, pe aplicatia Radio Impuls ( aplicatia e disponibila in magazinele oficiale de aplicatii ale celor 3 platforme de telefoane mobile: Android- Google Play; IOS – AppStore; Huawei- AppGallery), accesand butonul Casting concurs Jocurile LOVEimpice, completand formularul de participare si trimitand un filmulet in care partenerii de viata sa spuna, in maximum doua minute, povestea lor de dragoste. Concurentii selectati se vor califica in urmatoarea etapa constand in probele de maiestrie, empatie si diplomatie in cuplu.

Pe toata perioada concursului, la Radio Impuls, la Kanal D, precum si pe proprietatile online ale statiei, urmeaza sa apara materiale inedite ce va vor tine la curent cu performantele si evolutia

concurentilor.

Marii castigatori ai concursului vor fi desemnati, pe 1 martie, „Campioni LOVEimpici” si vor intra in posesia marelui premiu: o saptamana de vacanta in exotica Republica Dominicana si o vizita in locurile in care se filmeaza „Survivor Romania”!

Mai multe detalii despre regulamentul concursului puteti afla accesand:

https://www.radioimpuls.ro/regulament-oficial-casting-jocurile-loveimpice-de-carantina-20128764