Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Marian Drăgulescu a făcut imaginile publice, nu i-a venit să creadă ce i-au pus în farfurie la micul dejun: "Ăștia au gust de carton". Când intră sportivul român în concurs

Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Marian Drăgulescu s-a filmat lpe străzile Satului Omlimpic de la Tokyo și le-a arătat fanilor cum arată micul dejun și ce reguli trebuie să respecte în Japonia.

Marian Drăgulescu a arătat ce mănăncă la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020

Marian Drăgulescu intră în concurs la JO 2020, sâmbătă

Marian Drăgulescu s-a filmat la 6 dimineața în timp ce se îndrepta st=pre restaurant. În filmare, sportivul arată că există panouri despărțitoare între mese și sunt obligați să poarte mănuși atunci când țin tava pe care se așază preparatele.

Îmi plac cârnații. Am luat mai multe sortimente, ca să gust un pic din fiecare, să știu ce pun în farfurie de mâine. Aștia au gust de carton… și aștia… și ăștia”, s-a pronunțat Drăgulescu în privința acestora.

Marian Drăgulescu, speranța României la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020

Marian Drăgulescu, în vârstă de 40 de ani, se află la cea de-a 5-a Olimpiadă din cariera sa, la care a câștigat 3 medalii. El va intra în competiție sâmbătă, 24 iulie, la proba de sărituri, de altfel și singura la care participă. În situația în care se va califica în finală, aceasta va avea loc pe 2 august.

Marian Drăgulescu este singurul gimnast român calificat la Jocurile Olimpice. Din delegația României mai fac parte Larisa Iordache și Maria Holbură.

Marian Drăgulescu se retrage din gimnastică după Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020

Campionul Marian Drăgulescu își dorește să obțină medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 pentru a-și încheia activitatea sportivă într-un mod spectaculos.

El a mărturisit că se va retrage din activitate, pentru că vârsta își spune cuvântul.

„Da (n.r se retrage), din activitatea de performanță ca și sportiv. Da, știu că am zis da de mai multe ori, dar de data asta...Ultimii trei ani au fost foarte grei, adică în sală, văd, e un consum foarte mare fizic, psihic, de energie. Întotdeauna am revenit ca să fiu numărul 1, dacă nu sunt numărul 1 nu prea mai e motivația asta foarte mare de a continua, plus că, după o vreme, organismul nu o să țină la infinit, mai ales la un nivel foarte performant. Încep deja genunchii să mă doară, gleznele, umerii, dar na, asta e.”, a spus gimnastul Marian Drăgulescu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".