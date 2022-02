John Travolta a împlinit 68 de ani. Actorul a trecut prin două traume care i-au schimbat viața

In articol:

John Travolta este un actor și cântăreț american, care a fost un simbol cultural al anilor 1970. A dispărut din lumina reflectoarelor în următorul deceniu, dar a reapărut ca unul dintre cei mai importanți bărbați de la Hollywood, după ce a jucat în clasicul cult din 1994, "Pulp Fiction".

John Travolta a împlinit 68 de ani

A obținut slujbe în reclame și roluri mici de televiziune înainte de a-și face debutul în Off-Broadway în "Rain" în 1972.

Actorul s-a născut pe 18 februarie 1954 în New York, America. Cel mai mic dintre șase copii, Travolta s-a născut și a crescut în Englewood, New Jersey, o suburbie interioară a orașului New York. Tatăl său, Salvatore „Sam” Travolta, a fost un jucător semi-profesionist de fotbal american devenit vânzător de anvelope și partener la o companie de anvelope, Travolta Tire Exchange. Mama lui, Helen Cecilia, a fost o actriță și cântăreață care a apărut în The Sunshine Sisters, un grup vocal radio, și a jucat și a regizat înainte de a deveni un liceu de teatru și profesor de engleză. A crescut într-un cartier irlandez-american și a spus că familia lui era predominant irlandeză ca cultură. John Travolta a urmat liceul Dwight Morrow, dar a renunțat la vârsta de 17 ani în 1971.

Când a devenit celebru John Travolta

Deși a avut roluri mici în "The Devil's Rain" și "Carrie", bărbatul nu a devenit star peste noapte. Flmul "Saturday Night Fever" a sporit interesul din ce în ce mai mare al țării pentru disco, iar imaginea lui Travolta într-un costum alb din poliester și cămașă cu nasturi dansând pe ritmul coloanei sonore Bee Gees

Ce filme i-au adus faima lui John Travolta [Sursa foto: https://www.instagram.com/johntravolta/]

a ajuns să simbolizeze epoca. Travolta, care a petrecut luni de zile stăpânind mișcări complicate disco, a câștigat o nominalizare la Premiul Oscar.

Cariera lui Travolta a avut o creștere ușoară cu "Uite cine vorbește" și cele două continuări ale sale.

Soția sa, Kelly Preston, i-a murit în brațe

Apogeul a fos lansarea cărții lui Quentn Tarantino, "Pulp Fiction". Portretul său a unui asasin surprinzător de simpatic și dependent de heroină l-a catapultat înapoi în celebritate și i-a adus o altă nominalizare la Premiul Oscar. Au venit oferte de filme și au inclus filmele notabile de mai târziu ale lui John Travolta : "Get Shorty" "Face/Off" "Culori primare" "Pește-spadă" "Fixativ". În 2016, a apărut ca avocat în miniseria TV, "The People v. OJ Simpson".

Kelly Kamalelehua Smith, pe numele său real, s-a născut în Honolulu. Actriţa şi-a schimbat numele în Kelly Preston înainte de obţinerea primului rol în comedia romantică ''Mischief'', din 1985, după care a făcut parte din distribuţia unei alte comedii cu adolescenţi, ''Secret Admirer''.



Kelly Preston [Sursa foto: https://www.instagram.com/johntravolta/]

Femeia, care i-a fost soție actorului timp de 29 de ani, a murit la vârsta de 57 de ani. Kelly a murit după o luptă crâncenă de doi ani, cu un cancer la sân. Evenimentul -a despărțit pentru totdeauna. Actorul a luat decizia de a nu mai posta o perioadă pe rețelele de socializare, acolo unde era destul de activ înainte de a muri soția lui.



"Cu inima foarte grea, vă spun că frumoasa mea soție Kelly a pierdut lupta de doi ani cu cancerul de sân. Ea a dus o luptă curajoasă, în care a avut dragostea și sprijinul multor persoane. Iubirea și viața lui Kelly nu vor fi niciodată uitate", este mesajul postat de actor la momentul decesului lui Kelly.

În momentul nunții, actrița era deja însărcinată cu primul copil, Jett. Din păcate, acesta a murit în 2009, în urma unui atac cerebral pe care l-a suferit în timpul unei vacanțe în Bahamas. Adolescentul s-a lovit la cap, iar un îngrijitor l-a găsit fără cunoștință în baie. Atunci, băiatul a fost transportat la spitalul Rand Memorial din Freeport, unde s-a pronunțat decesul.



